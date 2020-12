Barcelona vs. Eibar EN VIVO | Chocan este martes 29 de diciembre (EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV Sports) por la jornada 16 de LaLiga Santander. Este compromiso se jugará en el Camp Nou y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Horario del Barcelona vs. Eibar

Para seguir la transmisión del Barcelona contra Eibar, deberás estar al pendiente de los siguientes horarios según la región en la que te encuentres:

Países Hora del Barcelona vs. Eibar México 12.15 p. m. Perú 1.15 p. m. Colombia 1.15 p. m. Ecuador 1.15 p. m. Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida) 1.15 p. m. Bolivia 2.15 p. m. Venezuela 2.15 p. m. Paraguay 3.15 p. m. Uruguay 3.15 p. m. Chile 3.15 p. m. Argentina 3.15 p. m. Brasil 3.15 p. m. España 7.15 p. m.

El FC Barcelona, en una decepcionante quinta posición en la tabla, tratará este martes de no perder más terreno en LaLiga cuando visite al Eibar (17). En caso de triunfo, se colocaría provisionalmente a cinco puntos del liderato.

Después de su entrevista a la televisión española La Sexta, Lionel Messi, quien no estará presente en el Barcelona vs. Eibar, tendrá que demostrar en las siguientes jornadas que todavía está “concentrado” con los azulgrana, pese a que reconoció que no había “decidido nada” sobre su futuro en Barça, cuando quedan seis meses para que acabe su contrato.

Con respecto al futuro de la ‘Pulga’, el técnico Ronald Koeman dijo lo siguiente en conferencia de prensa: “Siempre he estado tranquilo y no voy a estar más tranquilo porque haya dicho que va a decidir su futuro a final de temporada. Esto no puede influir, nosotros lo que tenemos que hacer es sacar el mejor rendimiento de Messi en los partidos y ya veremos qué puede pasar”.

Sobre su rival de turno, el entrenador neerlandés señaló que “el Eibar es un equipo muy competitivo e intentan presionar siempre”. Tenemos que estar bien como en el último partido (0-3 frente al Valladolid) donde sí encontramos los espacios cuando hubo una presión”, adicionó.

Barcelona vs. Eibar: canal de transmisión

Si quieres ver Barcelona vs. Eibar, en esta previa de presentamos la lista de los canales que tienen los derechos de transmisión:

Argentina: DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: DirecTV Sports y DirecTV Go

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: DirecTV Sports y DirecTV Go

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Italia: DAZN

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DirecTV Sports y DirecTV Go

España: Mitele Plus, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DirecTV Sports y DirecTV Go

Venezuela: DirecTV Sports y DirecTV Go

Barcelona vs. Eibar: alineaciones probables

FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Araújo, Lenglet; Busquets, De Jong, Pedri; Coutinho, Griezmann y Braithwaite.

Eibar: Dmitrovic; Pozo, Burgos, Bigas, Soares; Pedro León, Edu Expósito, Inui, Diop, Muto y Kike García.

