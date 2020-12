Messi: “Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi papá”

Lionel Messi narró cómo vivió los segundos después que se enteró de la muerte de Diego Armando Maradona. El ’10′ del FC Barcelona confesó que no podía asimilar la noticia.

“ Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi papá. Era una locura. No lo podía creer. Sabíamos que Diego no estaba bien, pero no podía creer que hubiera muerto. Fue algo terrible y en ese momento una locura”, dijo en entrevista a La Sexta.

Recordemos que el ‘Pelusa’ dejó de existir el pasado 25 de noviembre, tras conocer la noticia, el capitán azulgrana utilizó su cuenta de Instagram para despedirse del astro argentino.

“Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno”, escribió el jugador del FC Barcelona en sus redes sociales. “Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. Q.E.P.D.”, escribió aquella vez el ’10′ del club azulgrana.

Recordemos que Messi fue dirigido por Diego Armando Maradona en el Mundial Sudáfrica 2010. El ‘Pelusa’ dirigió a la Albiceleste desde 2008 hasta el término de dicha Copa del Mundo, donde llegaron hasta los cuartos de final y fueron eliminados por Alemania.

