Messi: “Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi papá”

Lionel Messi narró cómo vivió los segundos después que se enteró de la muerte de Diego Armando Maradona. El ’10′ del FC Barcelona confesó que no podía asimilar la noticia.

“ Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi papá. Era una locura. No lo podía creer. Sabíamos que Diego no estaba bien, pero no podía creer que hubiera muerto. Fue algo terrible y en ese momento una locura”, dijo en entrevista a La Sexta.

Ampliaremos en breve....