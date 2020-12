Lionel Messi contó en un programa español varios detalles de lo que vivió durante el mes de agosto cuando dejó en claro que quería irse del Barcelona. A falta de poco más de seis meses para que termine su contrato, su futuro es incierto y, pese a que él mismo indicó que desea terminar su carrera en el club culé, advirtió que “cualquier cosa puede pasar”.

La estrella argentina tiene como principales pretendientes al PSG y Manchester City, pero sorprendió al revelar que quisiera jugar en la Major League Soccer y vivir en Estados Unidos. El crack sudamericano indicó que le han hablado bastante y bien sobre cómo es la vida en el país norteamericano y que por eso siente curiosidad.

Cabe indicar que jugadores como Frank Lampard o Steven Gerrard, identificados con una sola camiseta —Chelsea y Liverpool, respectivamente—, decidieron finalizar su carrera en la MLS. “Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa Liga, de vivir la vida ahí. Y me gustaría. Después, si pasa o no, no lo sé”, sostuvo.

Del mismo modo, recalcó que solo es un vago pensamiento y que no se trata de una idea concreta; además, dijo que está mentalizado ganar todo lo que pueda esta temporada 2020/21. “Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses, en luchar por lo que se pueda y no piensa en cómo terminará el año porque no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer”, manifestó.

Por otro lado, afirmó que, si sale del Barça, su destino no estará en ningún club español y mucho menos en el Real Madrid o el Atlético de Madrid.

Por último, aseguró: “No sé si voy a irme, pero, si me fuera, me gustaría irme de la mejor manera y poder volver en un futuro al club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador. Ojalá que siempre que venga haga bien las cosas para levantar títulos importantes”.

