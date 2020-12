Lionel Messi: “Lo di todo por el Barcelona. Tengo una relación de amor”

Lionel Messi brindó una entrevista exclusiva al periodista Jordi Évole de La Sexta de España. El capitán azulgrana recibió en su propia casa al comunicador y se sinceró muchos temas; uno de ellos fue sobre el amor que siente por el club.

“Barcelona es mi vida. Llevo aquí desde los 13 años. Crecí en el club y en la ciudad. Vivo aquí más tiempo que en mi país. Aprendí todo aquí. El club me formó como jugador y como persona. Lo di todo por el Barcelona. Tengo una relación de amor por lo que viví desde que llegué acá. Mis hijos también nacieron aquí”, dijo Messi.

Por otro lado, Messi se refirió a los rumores y críticas acerca de su posible salida del FC Barcelona. Luego de un verano donde intentó irse por los malos resultados y el desgaste de la relación con el expresidente culé Josep Bartomeu, Leo indicó que se encuentra mejor que antes. Sin embargo, dejó en claro que “mucha gente habla sin saber”.

“Siempre hago lo que me sale del corazón en el momento, en el día a día. No puedo pensar en qué opina cada uno porque me volvería loco. Mucha gente habla sin saber. Hoy pueden decir cualquier mentira y la gente se lo cree. Eso no lo puedo controlar”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.