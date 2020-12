Lionel Messi: “El club está realmente mal, será difícil volver a donde estábamos”

Lionel Messi fue tendencia este domingo 27 de diciembre con la entrevista ofrecida a la cadena española La Sexta, en donde hizo varias revelaciones con respecto a la situación actual del club y lo que pasó a mediados de año, cuando a través de un burofax expresó sus deseos por dejar el equipo blaugrana.

El astro argentino contó que la ha pasado mal este 2020 con lo sucedido luego de la terrible derrota por 8-2 ante Bayern Munich por la Champions League. Asimismo, recalcó que la escuadra culé se encuentra en uno de los peores momentos de su historia y que será muy complicado volver a la cima del fútbol mundial.

“Hoy por hoy estoy bien. Es verdad que pasé muy mal los momentos del verano y los de antes, por cómo terminó la temporada. Después vino el burofax... Pero ahora me encuentro bien y con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante”, puntualizó el capitán del Barça.

Más adelante añadió: “Estoy ilusionado, aunque el club está pasando momentos complicados. Son momentos difíciles, como para todo el mundo. El club está realmente mal, muy mal, será difícil volver a estar donde estábamos”. Como se sabe Barcelona no está bien económicamente y ha tenido que deshacerse de algunos jugadores; además se espera que sigan saliendo más.

Asimismo, Messi recordó lo duro que fue dejar su natal Rosario en Argentina y lo difícil que fue adaptarse a España: “Mi llegada fue un momento difícil, porque tenía 13 años y lo dejaba todo: amigos, país... Venía a un lugar donde no me conocía nadie. Cuando nos quedamos solos, mi papá me dijo que qué hacíamos, si seguía en busca de mi sueño o regresábamos a la vida de antes. Tenía claro que quería quedarme, aunque en los primeros meses sufrí mucho ya que no podía jugar por tema de papeles”.

