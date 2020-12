Lionel Messi descartó fichar por Real Madrid o por el Atlético de Madrid

Lionel Messi captó las miradas del mundo del fútbol este domingo 27 de diciembre con la exclusiva entrevista ofrecida al canal La Sexta de España. El crack argentino reveló que el club catalán se encuentra en crisis y pese a que espera terminar su carrera ahí, dará a conocer su futuro al finalizar la temporada 2020/21.

A mediados del año, en agosto, el capitán blaugrana manifestó legalmente sus deseos de dejar la institución culé, pero al final se quedó para cumplir el último año de contrato que le queda. Manchester City y PSG se consolidaron como sus posibles destinos, pero también saltaron nombres de la misma Liga Santander.

En dialogo con la cadena española, el popular ‘Leo’ reconoció que la prensa colocó varios nombres de clubes, incluso el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Sin embargo, el jugador rosarino descartó totalmente que en caso se marche del Barça fiche por alguno de esos dos, pues son los rivales históricos de los azulgranas.

“No voy a fichar por el Real Madrid ni por el Atlético de Madrid. Es absolutamente imposible. No sé si me iré del Barça, lo hablaré al final de temporada”, indicó Messi. Asimismo, recalcó que cuando termine su carrera como futbolista profesional, espera continuar ligado y trabajando en el Barcelona: “Espero formar parte del club cuando me retire”.

Además, reconoció que le costó formar parte del plantel actual del Barcelona porque está lleno de jóvenes que él mismo no conocía y ahora es uno de los más experimentados. “Hay mucha gente nueva y poca gente de la casa. Hay diferentes culturas y todos somos diferentes, pero poco a poco lo vamos haciendo”, sostuvo.

Finalmente, dio ciertas nociones sobre su futuro: “No sé si me voy a ir o no, pero si me voy, me gustaría irme de la mejor manera. Si me voy, me gustaría volver para vivir en la ciudad y trabajar en el club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador”.

