Liga 2 presentó su copa e hinchas la compararon con la ‘Orejona’ de la Champions

La Liga 2 llega a su final este domingo 27 de diciembre. Tras jugar su fase regular de 10 equipos y disputar las semifinales, Alianza Atlético de Sullana y Juan Aurich se enfrentarán en el último encuentro de la temporada.

Alianza Atlético, dirigido por Jesús Oropeza con Jair Butrón como asistente técnico, logró remontarle el partido (4-2) a Chavelines por la semifinal del campeonato.

Del otro lado, el Juan Aurich de ‘Pepe’ Soto eliminó a Unión Huaral, que fue el líder de la fase regular. El Ciclón del Norte venció 4-3 y ahora chocará ante el equipo que venció en la última fecha con una remontada histórica.

“¡La copa del campeón! Este es el trofeo que se pondrá en juego esta tarde en el Estadio Monumental, escenario de la gran final de la Liga 2 entre Alianza Atlético y Juan Aurich. ¿Qué equipo norteño la levantará”, informó la Liga 1 Movistar.

“Siempre creativos, nada qué envidiar al trofeo de la UEFA Champions League”, “Perú está tan lleno de magia que te hace revivir la UEFA Champions League”, “Gran diseño, parecido al de la Champions”, escribieron al respecto los seguidores del fútbol peruano.

¿En qué canal pasan el Alianza Atlético vs. Juan Aurich?

Gol Perú transmitirá la final Alianza Atlético vs. Juan Aurich. No obstante, si por alguna razón no puedes ver este canal, desde tu celular o PC puedes seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

