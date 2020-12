Fútbol peruano. El técnico de Alianza Atlético de Sullana, Jahir Butrón, ha escrito sus mejores líneas en su carrera como entrenador de fútbol al haber logrado el ascenso con el equipo churre, por el cual guarda mucho cariño, pues en sus tiempos de futbolista vistió la camieta del club de Sullana.

Butrón Gotuzzo realizó un análisis de lo que significó este título.

“Para mí es un orgullo dirigir Sullana, más aun en su centenario. En algún momento, con un poco de presión, pero nos sacamos de la cabeza eso y por salud mental no vimos comentarios y nos dedicamos solo a trabajar”, señaló Butrón en diálogo con Gol Perú.

Sobre el partido, reconoció que los cambios fueron determinantes.

“Así se tenía que jugar. Sabíamos que iba a ser difícil, el Aurich había conseguido su clasificación en la última fecha y fue un digno rival. Tratamos de demostrar nuestro fútbol, pero por pasajes del partido no nos salió. Tratamos de hacer cambios y aprovechar a nuestros jugadores frescos”, indicó.

Finalmente, aseguró que no pensó en que el partido se definiría por penales.

“La verdad, no me puse a pensar en los penales. Tenía fe de que los que entraban iban a marcar diferencia. Entró Saffadi, Córdova, Christian Vargas. Sabía que con eso nos iba a alcanzar para no llegar a la tanda de penales”, consideró.

Jahir Butrón ha terminado su vínculo con Alianz Atlético de Sullana en esta Liga 2 y no sabe si continuará para la temporada 2021.