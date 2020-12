¿DT o director deportivo?: Messi reveló a qué se dedicaría cuando se retire

En la mente de Lionel Messi ronda la idea de seguir ligado al fútbol cuando le toque pasar al retiro. El actual capitán del FC Barcelona hizo una revelación en una reciente entrevista sobre las funciones que le gustaría desempeñar más adelante.

En conversación con el periodista Jordi Évole de La Sexta, el argentino indicó que al colgar los chimpunes le encantaría buscar nuevas promesas para el club en el que le toque trabajar.

“No sé qué haré cuando me retire, pero seguro que algo relacionado con el fútbol, aunque no me veo de entrenador. A lo mejor, director deportivo, intentando traer los mejores jugadores para el club en el que esté”, indicó Messi.

En otro momento, dejó entrever que la ciudad catalana se convirtió como su segunda nación, por lo que le gustaría permanecer en ese territorio cuando cumpla su ciclo como futbolista profesional.

“Sé que hay mucha gente del Barça que aún me quiere, pero voy a hacer lo mejor para el club y para mí. Además, yo quiero vivir en Barcelona y estar dentro del club de alguna manera cuando me retire”, expresó el ’10′.

Lionel Messi descartó fichar por Real Madrid o por el Atlético de Madrid

El crack argentino reveló que el club catalán se encuentra en crisis y, pese a que espera terminar su carrera ahí, dará a conocer su futuro al finalizar la temporada 2020/21.

A mediados del año, en agosto, el capitán blaugrana manifestó legalmente sus deseos de dejar la institución culé, pero al final se quedó para cumplir el último año de contrato que le queda. Manchester City y PSG se consolidaron como sus posibles destinos, pero también saltaron nombres de la misma Liga Santander.

En dialogo con la cadena española, el popular ‘Leo’ reconoció que la prensa colocó varios nombres de clubes, incluso el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Sin embargo, el jugador rosarino descartó totalmente que en caso se marche del Barça fiche por alguno de esos dos, pues son los rivales históricos de los azulgranas.

“No voy a fichar por el Real Madrid ni por el Atlético de Madrid. Es absolutamente imposible. No sé si me iré del Barça. Lo hablaré al final de temporada”, indicó Messi. Asimismo, recalcó que para cuando termine su carrera como futbolista profesional espera continuar ligado y trabajando en el Barcelona: “Espero formar parte del club cuando me retire”, manifestó.

