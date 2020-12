A sus 100 años, Alianza Atlético espera ver coronado todo el esfuerzo de este 2020 con la obtención del campeonato de la Liga 2, la cual llegará a su fin este domingo 27 con el enfrentamiento ante Juan Aurich en la carrera por el ascenso a la Liga 1. Uno de los jugadores que ansía concretar este sueño es Frank Aivar, capitán del equipo de Sullana.

“Llegó el partido por todo lo que hemos luchado estos tres años, hemos esperado este momento y solo queda dar lo mejor de nosotros y que Dios nos permita conseguir este ascenso que tanto quiere todo Sullana”, expresó a La República.

También agregó: “Somos conscientes del gran año que Dios nos permitió. Pese a todo lo que se ha vivido con esta pandemia pudimos disfrutar de jugar, pero falta ponerle la estrellita al arbolito. Solo así sentiremos que estuvo completa la tarea”.

Aivar, más allá de ser el capitán en el terreno de juego, destacó por haberse convertido en hincha del club y, por este motivo, aseguró que dejarán todo en el terreno de juego.

“Nos enfrentamos en esta final dos grandes del norte. Soy hincha de mi club Alianza Atlético de Sullana y daré todo de mí, como seguramente lo harán los jugadores de Aurich. Pero yo no solo soy jugador del club, además tengo un amor enorme por esta institución, que me ha dado cosas que no he tenido en otro lugar y eso lo hace más especial”, detalló el volante.