El generoso gesto de Marcelo Bielsa con el staff del Leeds

El regreso del Leeds United a la Premier League se celebró en diversas partes de Sudamérica debido a que el mítico Marcelo Bielsa fue el principal gestor de este hecho. Sin embargo, el equipo no ha tenido una buena primera parte de la temporada, pues actualmente marcha en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

En la antesala de la Navidad, el elenco del norte de Inglaterra recibió una dolorosa goleada (6-2) lejos de casa a manos del Manchester United. Ante esta derrota, la prensa local sentenció al estratega argentino, quien no se dejó amilanar y la criticó por intentar desestabilizar al club y solo querer ridiculizar.

El Leeds se enfrentará este domingo 27 al Burnley en el Elland Road y necesita sumar de a tres para no acercarse más a la zona del descenso. Pese al complicado encuentro a jugarse, Marcelo Bielsa se hizo un tiempo para sorprender al staff del conjunto inglés; así lo dio a conocer uno de sus jugadores, Patrick Bamford.

El delantero británico dio detalles del solidario gesto de su técnico a través del podcast que tiene el club. “Marcelo organiza una rifa y cada uno recibe un ticket con un número. Todos tienen la chance de ganar algo. El año pasado el utilero se ganó un auto. Era un golf o un Fiat, no recuerdo. No sé si él lo compró, pero sí organiza la rifa, así que supongo que sí”, contó.

Del mismo modo, señaló que el plantel de futbolistas no está incluido en este sorteo, pues es solo para los demás trabajadores. “Los jugadores no participamos, ya que él hace esto para que todos los del staff se sientan incluidos. Es algo muy lindo. Nunca había escuchado de algo así y cuando lo vi me pareció brillante”, añadió.

“Nadie se queja de tener que venir. La mayoría de los muchachos prefiere practicar por la mañana para regresar a la casa en la tarde y abrir los regalos con los niños”, concluyó Bamford.

