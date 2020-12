Boca Juniors vs. Huracán EN VIVO | Chocan este domingo (vía TNT Sports) por la jornada 3 de la Fase Campeonato de la Copa Diego Maradona del fútbol argentino. Este encuentro se realizará en La Bombonera y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora es el partido de Boca Juniors vs. Huracán?

Para no perderte ningún segundo del partido de Boca Juniors vs. Huracán, aquí te damos a conocer los horarios de transmisión en los diversos países de la región:

Países Hora del Boca Juniors vs. Huracán México 4.20 p. m. Perú 5.20 p. m. Ecuador 5.20 p. m. Colombia 5.20 p. m. Estados Unidos (Florida, Nueva York y Miami) 5.20 p. m. Venezuela 6.20 p. m. Bolivia 6.20 p. m. Argentina 7.20 p. m. Uruguay 7.20 p. m. Chile 7.20 p. m. Paraguay 7.20 p. m.

Boca Juniors, que la próxima semana jugará el superclásico argentino con River Plate y una después afrontará las semifinales de la Copa Libertadores 2020, pondrá en juego el liderato compartido del grupo A de la Fase Campeonato en la tercera fecha de la Copa Diego Maradona.

El Xeneize recibirá en la Bombonera a Huracán tras conseguir el último miércoles la clasificación para las semifinales de la Copa Libertadores al vencer a Racing Club por 2-0 en el partido de vuelta y revertir el 1-0 de la ida.

Los dirigidos por Miguel Ángel Ruso, vigentes campeones del fútbol argentino, disputan la Copa Diego Maradona con una formación alternativa porque su principal objetivo es la Copa Libertadores, pero como la próxima semana no hay actividad internacional, es probable que algunos de los titulares jueguen este domingo.

El Globo, que viene de caer ante River Plate, buscará aprovechar el cansancio de Boca Juniors para dar el batacazo y mantener vivo el sueño de la clasificación para la final del torneo local, ya que el campeón se ganará el derecho de participar en la Copa Libertadores 2021.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. Huracán?

El canal encargado de transmitir el Boca Juniors vs. Huracán EN VIVO será TNT Sports. No obstante, si por alguna razón no logras acceder a esta señal, desde tu celular puedes seguir el minuto a minuto del partido a través de La República Deportes.

Probables alineaciones del Boca Juniors vs. Huracán

Boca Juniors: Rossi; Buffarini, Zambrano, Ávila, Mas; Zeballos, Capaldo, Varela, Cardona; Zárate y Ábila.

Huracán: Cambeses; Lozano, Civelli, Merolla, Grimi, Hezze, Rolón, Briasco, Cristaldo, Garro y Chávez.

