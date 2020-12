Alianza Atlético vs. Juan Aurich EN VIVO | Este domingo se enfrentan (ONLINE por internet vía Gol Perú) por la gran final de la Liga 2. Este partidazo tendrá lugar en el Estadio Monumental de Ate y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora es la final Alianza Atlético vs. Juan Aurich?

Si eres hincha de alguno de estos equipos y quieres ver Alianza Atlético vs. Juan Aurich EN VIVO, en esta previa te mostramos los horarios de transmisión en algunos países del continente americano:

Países Hora del Alianza Atlético vs. Juan Aurich Perú 2.00 p. m. Ecuador 2.00 p. m. Colombia 2.00 p. m. Estados Unidos (Nueva York, Florida y Miami) 2.00 p. m. Bolivia 3.00 p. m. Venezuela 3.00 p. m. Chile 4.00 p. m. Uruguay 4.00 p. m. Argentina 4.00 p. m. Paraguay 4.00 p. m.

Luego de dos meses de actividad futbolística, la presente temporada de la Liga 2 llegará a su fin este domingo 27 de diciembre con el duelo entre Alianza Atlético de Sullana y Juan Aurich de Chiclayo, los dos mejores equipos del torneo.

Para llegar a esta instancia decisiva, ambos clubes tuvieron que quedar entre los cuatro primeros de la tabla y luego superar unas apasionantes semifinales, en las que dejaron en el camino a Sport Chavelines y Unión Huaral.

Alianza Atlético, de la mano de Jesús Oropeza y Jair Butrón como asistente técnico, le volteó el partido a Chavelines y con un contundente 4-2 se ganó el derecho de jugar la final de la Segunda División, torneo en el está desde el 2018.

Por su parte, Juan Aurich, dirigido por José Soto, dejó en el camino a un Huaral que había terminado primero en la fase regular. El Ciclón ganó por 4-3 y ahora querrá repetir el triunfo que consiguió ante su rival de turno en la jornada 18 de la Liga 2.

¿En qué canal pasan el Alianza Atlético vs. Juan Aurich?

Gol Perú será el responsable de transmitir la final Alianza Atlético vs. Juan Aurich. No obstante, si por alguna razón no puedes ver este canal, desde tu celular puedes seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Alineaciones probables del Alianza Atlético vs. Juan Aurich

Alianza Atlético: Barrios; Ganoza, Barreda, Vargas, Correa, Perlaza, Lugo, Aivar, Reyes, Quijano y García.

Juan Aurich: Quispe; Segura, Collante, Zevallos, Ramírez, León, Tamariz, Castro, Príncipe, López y Carrillo.

