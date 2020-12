WWE: Big E es el nuevo campeón Intercontinental tras vencer a Sami Zayn

WWE no descansa ni un solo día del año y este viernes 25 de diciembre, a pesar de que es Navidad, se llevó a cabo un nuevo capítulo de Friday Night SmackDown en el Tropicana Field de Florida. No fue cualquier show, ya que varios títulos estuvieron en juego y tuvo un cierre espectacular, debido a que el campeonato Intercontinental cambió de dueño.

Big E y Sami Zayn tuvieron una pelea durante los Samy Award, pues el ex miembro de The New Day obtuvo el premio a la superestrella del 2020, hecho que indignó al canadiense. Por dicha razón, se pactó un combate entre ambos para el episodio emitido esta noche en un ‘Lumberjack match’ en el que el histórico cinturón estaba en juego.

Para este duelo, el cuadrilátero estuvo rodeado de otras superestrellas, tanto de RAW como de la marca azul, los cuales se encargaron de que ninguno de los contrincantes se vaya del escenario. Asimismo, cada vez que alguno salió del ring fue golpeado de todas las formas hasta que retornen a la lona.

En una lucha en la cual hubo varios movimientos aéreos y movidas fascinantes, el momento cumbre fue cuando Sami Zayn intenta escapar, pero es regresado al cuadrado cargado por sus colegas. Big E aprovechó que su rival estaba confundido y le aplicó sus movimientos especiales: Belly to Belly seguido de un Big Splash y el Big Ending.

Big E es el nuevo campeón Intercontinental de la WWE: Foto: WWE

De esta forma, el estadounidense se apoderó del campeonato Intercontinental, su primer título en solitario desde que fue separado de ‘El Nuevo Día’. Sin embargo, es la segunda vez que obtiene este cinturón, ya que en el 2013 se consagró campeón, al año posterior a su debut en la marca roja tras salir de NXT.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.