Mickie James sobre WWE: “Estoy lejos de terminar con mi carrera”

Mickie James es leyenda viva de la lucha libre y a sus 41 años su carrera se aproxima a su fin. La superestrella de WWE ha tenido poca actividad sobre el cuadrilátero durante los últimos dos años, pues tuvo una lesión en el ligamento cruzado anterior desde 2019, y en su regreso oficial en setiembre se rompió la nariz.

En el anterior capítulo de RAW, llevado a cabo el pasado lunes 21 de diciembre, se anunció un episodio especial dedicado a luchadores históricos de la empresa, en el cual se mencionó a la seis veces campeona femenina de WWE. No obstante, a través de su página web oficial, ella indicó que no se siente aún en esta categoría y que desea volver a obtener el título de mujeres.

“Se siente bien poder regresar a Monday Night Raw. Estos meses he estado en casa, recuperándome de una lesión del ligamento cruzado anterior, la pandemia, un mini regreso que duró poco tiempo, ya que a la semana terminé con la nariz rota. Ha sido un año interesante por no decir menos, pero no tengo dudas de que el 2021 será increíble y qué mejor manera de comenzar con estilo”, señaló.

Mickie James dijo en varias oportunidades que ansía tener un reinado más en la WWE y todo parece indicar que podría ser incluida en el Royal Rumble del 2021, a celebrarse el siguiente 31 de enero. Cabe recordar que meses atrás, ella se enfrentó a Asuka por el campeonato de mujeres de RAW, pero perdió.

Y agregó: “Honestamente, ni siquiera había considerado que me pusieran la etiqueta ‘WWE Legend’. Siento que ese es un nivel completamente diferente, tengo mucho respeto por las personas a quienes llaman leyendas y honestamente estoy muy emocionada por el especial. Pueden llamarme como quieran superestrella, leyenda, solo sé que estoy lejos de terminar con mi carrera y estoy lista para volver con todo a luchar arriba del ring”.

