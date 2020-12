Lionel Messi estableció un nuevo récord absoluto. Se convirtió en el único jugador que marcó más goles en un mismo club. El astro argentino alcanzó 644 goles con la camiseta del FC Barcelona y superó al brasileño Pelé, que logró 643 en el Santos.

Carles Puyol, excapitán azulgrana y compañero durante muchos años de Messi, valoró el récord de la ‘Pulga’. “Messi tiene 33 años y se cuida mucho. Sigue motivado y con hambre. Creo que le quedan tres o cuatro años al máximo nivel si tiene suerte y las lesiones le respetan. Todavía tenemos Messi para rato”, declaró a Goal.com.

Messi y el gol del récord

“Hemos sido afortunados por haber podido disfrutarle tanto tiempo, y los números no se los inventa nadie, sino que son la prueba de que es el mejor. Recordar el trabajo que hicimos juntos me hace sentir muy orgulloso. En el Barcelona, ya ha batido todos los récords y no sé si habrá alguien que pueda competir con él en el futuro, porque ha puesto el listón muy alto. Confío en que un Barça liderado por Leo siga ganando títulos”, apuntó.

Por otro lado, Puyol comparó a Messi con Michael Jordan, quien es considerado por la mayoría de aficionados y especialistas como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. “Si me preguntan quién es Michael Jordan siempre digo que es el mejor jugador de baloncesto de la historia. Creo que Messi tiene su mismo status, el de mejor futbolista de la historia”, concluyó.

