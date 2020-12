Premier League, Boxing Day 2020: revisa la programación de la fecha 15

El fútbol internacional no se detiene y, como es una costumbre en Inglaterra, se llevará a cabo el Boxing Day 2020 de la Premier League este fin de semana. La jornada navideña empezará este sábado 26 y culminará el domingo 27 de diciembre. Además, los escenarios no contarán con hinchas a excepción del encuentro entre Liverpool vs. West Brom.

Debido al repunte de casos por COVID-19, solo los estadios de Mereyside quedaron habilitados para albergar a 2.000 hinchas, por lo que Liverpool será el único club de la Premier League que jugará con fanáticos en el Boxing Day 2020. En el caso de Everton, no podrá hacerlo, pues le toca jugar de visitante ante Sheffield United.

El actual campeón de la Premier League enfrentará a West Brom con la consigna de mantener sus cuatro puntos de ventaja sobre sus perseguidores Leicester, Manchester United, Everton, Chelsea y Tottenham, quienes tienen 27, 26, 26, 25 y 25 puntos respectivamente.

Precisamente el segundo y tercer lugar abrirán la fecha del Boxing Day 2020 este sábado 26 a las 7.30 a. m. Los foxies enfrentarán a los diablos rojos en el King Power Stadium, mientras que más tarde se llevará a cabo el Arsenal vs. Chelsea en el Emirates Stadium. Los guners no la pasan nada bien, debido a que están a cuatro puntos de la zona de descenso.

Sábado 26 de diciembre

Horario Partido Estadio Canal 7.30 a. m. Leicester vs. Manchester United King Power Stadium ESPN 2 10.00 a. m. Aston Villa vs. Crystal Palace Villa Park ESPN 10.00 a. m. Fulham vs. Southampton Craven Cottage ESPN 2 12.30 p. m. Arsenal vs. Chelsea Emirates Stadium ESPN 2 3.00 p. m. Manchester City vs. Newcastle Etihad Stadium ESPN 3.00 p. m. Sheffield United vs. Everton Bramall Lane ESPN 2

Domingo 27 de diciembre

Horario Partido Estadio Canal 7.00 a. m. Leeds vs. Burnley Elland Road ESPN 2 9.15 a. m. West Ham vs. Brighton Londom Stadium ESPN 2 11.30 a. m. Liverpool vs. West Brom Anfield ESPN 2 2.15 p. m. Wolves vs. Tottenham Molineux Stadium ESPN

Premier League: así marcha la tabla de posiciones

Así marcha la tabla de posiciones de la Premier League tras 14 fechas. Foto: captura

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.