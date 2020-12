Partidos de HOY 24 de diciembre de 2020 EN VIVO ONLINE por las ligas Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy jueves 24 de diciembre de 2020

Revisa el horario de los partidos que se jugarán este jueves 24 de diciembre. No te pierdas la transmisión en directo de algunos de los enfrentamientos futbolísticos a través de La República. Uno de los encuentros más resaltantes es The Strongest vs Nacional Potosí.

Partidos de hoy: Bolivia- Liga de fútbol

14:00 Santa Cruz vs Royal Pari

16:15 Wilstermann vs Oriente Petrolero

18:30 The Strongest vs Nacional Potosí

Egipto - Premier League

12:30 Wadi Degla vs Smouha

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 24 de diciembre de 2020?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy jueves 24 de diciembre de 2020 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver.