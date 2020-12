Joan Laporta asegura que cuenta con “la credibilidad de Lionel Messi”

Una de las mayores preocupaciones para los hinchas del Barcelona el próximo año, quizás por encima del deseo de que el equipo consiga títulos resonantes, es la continuidad de Lionel Messi en el club. A mediados de este 2020, el argentino amenazó con dejar la institución tras el nulo éxito deportivo de la campaña 2019/2020, pero cuestiones legales finalmente lo hicieron desistir de su intención.

Joan Laporta, candidato a asumir la presidencia del Barça luego de la dimisión de Josep Maria Bartomeu, ha hecho del caso Messi su principal promesa de campaña. El político catalán se ha mostrado confiado en que podrá asegurar la permanencia de ‘Lio’, ya que, según manifestó, cuenta con la credibilidad del jugador.

“Ayudará mucho que Messi vea que el proyecto presenta un equipo muy competitivo. Eso es lo más importante para él. Y en este sentido tengo una ventaja comparativa respecto al resto de precandidatos: la credibilidad de Leo. Sabe que todo lo que le he dicho siempre lo he cumplido, así me lo ha hecho saber”, declaró el abogado de 58 años en entrevista con la agencia EFE.

Lionel Messi es el jugador más referente del FC Barcelona de los últimos años. Foto: AFP

Laporta ya fue presidente del Barcelona entre el 2003 y 2010, periodo durante el cual el equipo alcanzó su mayor apogeo. En dicha época, dijo, recibió numerosas propuestas por el traspaso del futbolista, pero siempre priorizó el aporte que este significaba para el club.

“Durante mi presidencia tuvimos muchas ofertas por Messi y siempre nos negamos. Nunca quisimos mostrar ni una grieta en nuestro posicionamiento respecto a Messi. Tenerlo nos propició muchos éxitos, pero también mejorar la situación económica del club y dejar un legado deportivo, económico y social, que creo que es el mejor que se ha dejado en un club de fútbol en la historia”, agregó.

Por último, indicó que esperará a tener un panorama más claro para negociar con el argentino. “Cuando sepa lo que le puedo ofrecer, según las posibilidades del club, le haré una propuesta económica y deportiva que él pueda valorar. Lo que sí tengo claro es que, si se la hago, al menos la considerará y tendrá el ánimo de contemplarla favorablemente”, señaló optimista.

Con información de EFE

