Carlos Tévez y el mensaje a su esposa: “Pasa que tuve un partido con los pibes”

Boca Juniors se jugó la clasificación ante Racing Club. Los xeneizes necesitaban ganar por dos o más goles para acceder a las semifinales de la Copa Libertadores y lo consiguieron de la mano de su capitán Carlos Tévez. Si bien el ‘Apache’ no anotó, se encargó de crear las jugadas más peligrosas en ataque y fue elegido como uno de los mejores jugadores del encuentro.

Debido al cotejo, el argentino no pudo celebrar el aniversario con su esposa, por lo que no dudó en pedirle disculpas con un singular mensaje: “¡Perdón por no estar en nuestro aniversario! Pasa que tuve un partido con los pibes (emoji riendo). Te volvería a elegir una y mil veces más. ¡Te amo Vanesa!”, compartió en su cuenta de Twitter el futbolista de Boca Juniors, acompañando la dedicatoria con distintas secuencias del día en que contrajeron matrimonio.

“Sigo recordando uno de los mejores momentos de mi vida. ¡Te amo!”, comentó en otra publicación donde se le puede ver luciendo un traje celeste, y a su esposa con un vestido corto en color natural y con el cabello recogido.

Perdón por no estar en nuestro aniversario!!! Pasa q tuve un partido con los pibes 🤣 te volvería a elegir una y mil veces más TE AMO Vanesa😍 pic.twitter.com/NYYWpKLswE — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) December 24, 2020

Carlos Tévez: “Salió el Boca que queremos todos”

Tras vencer por 2-0 a Racing Club y acceder a las semifinales de la Copa Libertadores 2020, Carlos Tévez se mostró contento al finalizar el encuentro y reveló que este es el equipo que todos desean ver. “Tenía que salir el espíritu. Era más psicológico que otra cosa. Sabíamos que teníamos que presionar, no podíamos jugar a esperar. Salió el Boca que queremos todos”, señaló el delantero a ESPN.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.