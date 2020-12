Luis Urruti sobre su continuidad en la ‘U’: “Comizzo quiere contar conmigo”

Luis Urruti rompió su silencio y decidió esclarecer algunos temas sobre su futuro. El atacante uruguayo dejó en claro que desea seguir en Universitario de Deportes; sin embargo, esto no depende solo de él, sino de la dirigencia crema y el club dueño de su pase, River Plate de su país.

Willi Tucci, presidente de la institución charrúa, manifestó que aún no hay acuerdo con los cremas para que Urruti continúe en nuestro país, ya que la ‘U’ pidió la cesión gratuita del jugador en las negociaciones, opción que el club uruguayo no contempla.

El volante, en diálogo con Líbero, aseguró que Universitario debe hacer “el esfuerzo” para que siga en el equipo debido a que sí o sí tendrían que abonar una suma de dinero a fin de que esto ocurra.

“En mi club saben que mi deseo es seguir en Universitario. Me gustaría quedarme al menos un año más en la ‘U’. Me sentí muy cómodo, vamos a jugar Copa Libertadores y eso me seduce mucho”, mencionó desde Uruguay.

Asimismo, negó que su publicación en redes sociales se haya tratado de una despedida y agregó que, tras la final de la Liga 1 ante Sporting Cristal, dialogó con el técnico Ángel Comizzo y este le confirmó que lo tiene en cuenta para el 2021.

“Obvio que quiere contar conmigo. Está su sí, el mío también, pero la realidad es que todo depende de lo que decidan Universitario y River Plate. En el club ya saben todo lo que quiero yo, está en manos de ellos. Yo ya no puedo hacer más”, sentenció el volante.

Luis Urruti fue uno de los tres uruguayos que llegaron a la ‘U’ en 2020. Disputó 23 encuentros entre Libertadores y Liga 1 durante la temporada y marcó seis goles.

