Fútbol peruano. José Del Solar ofreció un conversatorio virtual en el que se refirió -entre otros temas- a la situación de Alianza Lima, tras haber perdido la categoría de la máxima división en el fútbol peruano.

“Chemo”, quien recordó haber dirigido a los Poetas en Segunda División, sostuvo que la principal dificultad que encontrarán los íntimos en Liga 2 será el tema logístico. Asimismo, habló de cómo podrían armar su plantel.

“Definitivamente no soy dirigente de Alianza Lima, pero voy a hablar desde la experiencia que tengo en el fútbol, lo primero que haría es contratar un entrenador que conozca el medio peruano. Yo no creo que Alianza esté para traer un entrenador extranjero que no conozca el medio. Tendría que ser peruano y luego tendría que hacer una combinación de contrataciones de futbolistas jóvenes y de experiencia, que conozcan el fútbol peruano. El objetivo de Alianza es uno solo: volver a Primera División”, sostuvo Chemo.

Eso sí, señaló que Alianza Lima se encontrará en la Liga 2 con problemas de viajes y canchas.

“Las dificultades de la segunda son logísticas. A nosotros con Vallejo nos pasó cuando fuimos a Andahuaylas. Los campos a veces no son buenos, además hay ciudades a las que no puedes ir en avión. Nosotros hemos viajado doce horas en bus. Eso desde lo logístico, luego en lo deportivo, está claro que los jugadores de la Liga 1 son mejores que los de la Liga 2″, agregó Del Solar.

Sobre la Liga 1

Del Solar cuestionó que su equipo, Universidad César Vallejo no haya sido considerado como Perú 3 en la Copa Libertadores si su ubicación fue tercero del acumulado. En este sentido, indicó que las reglas del campeonato están mal hechas.

“Entiendo que Ayacucho ganó la Fase 2, pero las reglas están mal”, consideró.

En otro momento, “Chemo” Del Solar aprovechó la oportunidad para felicitar a Roberto Mosquera por el título de Sporting Cristal y afirmó que el técnico peruano tiene mucho valor.