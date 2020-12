Ahmed: Te echan como rata y no les importa si no tienes cómo volver a tu país

Daniel Ahmed, entrenador argentino, lamentó cómo se terminó dando su salida de Alianza Lima. Asimismo, apuntó que cuando pisó territorio blanquiazul notó varias desprolijidades en el sector deportivo.

En conversación con Don Deportivo, Daniel Ahmed indicó que está dispuesto a conversar para cerrar de buena forma su salida de la entidad íntima. “Se contestó la carta notarial diciendo que estamos abierto a tener una charla para solucionar los pendientes que quedaron”, atinó en primera instancia el exestratega victoriano.

“No solo sales injustamente, no solo habías hecho un trabajo enorme dentro del club, no solo diste la cara en esos siete partidos en 25 días, sino que después te echan como una rata y te dicen no, no, olvídate, no me importa si duermes en una plaza, no me importa si no tienes cómo volverte a tu país”, agregó Ahmed.

Daniel también añadió que se encontró con varias fallas en el área deportiva de Alianza Lima. “Nosotros llegamos a Alianza justamente para hacer un desarrollo deportivo en un club donde no había procesos en ningún área. No había un área de scouting de mayores, no había un área de scouting con procesos en menores”, subrayó.

“En los últimos seis años, el único jugador que Alianza ha vendido nacido del club es (Aldair) Fuentes. Un club con un potencial muy grande por la popularidad que tiene para conseguir los mejores jugadores del país, y en seis años solamente ha podido dar un solo jugador a la venta que es este chico Fuentes”, manifestó el DT argentino.

