En los partidos de HOY martes 222 de diciembre de 2020 se enfrentan diferentes equipos por las ligas de fútbol EN VIVO clubes como la Liga 1, Serie A de Italia, Liga Campeones CONCACAF, entre otras tienen pactado un duelo el día de hoy. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy martes 22 de diciembre de 2020

Revisa el horario de los partidos que se jugarán este martes 22 de diciembre. No te pierdas la transmisión en directo de algunos de los enfrentamientos futbolísticos a través de La República, entre los que destacan el choque de Real Valladolid vs Barcelona, Los Angeles FC vs Tigres UANL y Juventus vs Fiorentina.

Partidos de hoy: La Liga

11:30 Valencia vs Sevilla

11:30 Elche vs Osasuna

13:45 Huesca vs Levante

13:45 Real Sociedad vs Atlético Madrid

16:00 Real Valladolid vs Barcelona

16:00 Villarreal vs Athletic Club

Partidos de hoy: Serie A de Italia

12:30 Crotone vs Parma

14:45 Juventus vs Fiorentina

Partidos de hoy: Copa de la Liga Inglesa

12:30 Brentford vs Newcastle United

15:00 Arsenal vs Manchester City

Partidos de hoy: Liga Campeones CONCACAF

20:00 Los Angeles FC vs Tigres UANL

Partidos de hoy: Primera División Chile

Posp. Unión La Calera vs Deportes Iquique

8:30 Everton vs Cobresal

