En el año 2005 el club Melgar estaba convulsionado porque al fin Alejandro Corrales Zea había dejado la presidencia para cederle la posta a Robert Gutiérrez Zúñiga, quien supuestamente iba a ser parte del continuismo. Gutiérrez se reveló y permitió que haya una transición, renunció para que Luis Paredes asuma el cargo y logró que en la directiva haya una mitad que apoyaba a Corrales y la otra a Paredes.

En medio de la tensión generada en la interna del club, la dividida directiva tuvo consenso por primera vez y se acordó contratar como entrenador a Roberto Mosquera que en la temporada pasada había dirigido a Coronel Bolognesi de Tacna clasificando a un torneo internacional.

Ese año Melgar tenía en sus filas a Claudio Bustamante, hijo de Fredy Bustamante, gestor del campeonato de 1981 junto a Genaro Neyra, Raúl Obando, Emilio Campana, entre otros.

Mosquera lo puso como titular en el equipo y Claudio respondió a las expectativas. Nació así una gran amistad que se mantiene hasta hoy. El arequipeño es hoy asistente técnico de Mosquera y ambos levantaron la copa como campeones nacionales con Sporting Cristal.

“El profesor me recomendó estudiar, me dijo que tenía aptitudes para desarrollarme cono director técnico. La verdad no lo pensé jamás. Por la experiencia de mi papá pienso que el fútbol es uno de los trabajos más ingratos. No quería ser entrenador, pero luego, con la genética y la experiencia, la vida se te va orientando hacia lo que realmente puedes ser”, dijo emocionado.

Bustamante estudió en Lima y luego de graduarse pasó cuatro años dirigiendo a menores en Academia Cantolao, pasó por Alianza Lima y la U.César Vallejo. Se fue perfeccionando hasta que a inicios 2018 Mosquera lo llamó para que se integre al comando técnico que encabezaba en el Royal Pari de Bolivia haciendo una gran campaña.

El éxito lo acompañó en 2019 cuando tomaron las riendas del Deportivo Binacional para ganar su primera estrella campeonando en “Matute”, ante Alianza Lima. Este año ganó la vigésima estrella “Rimense”

“Conocí al profesor en Melgar 2005. Empecé a jugar casi todo el año como titular. Luego me llevó a otros equipos como José Gálvez y Sport Ancash. Hoy vivo un momento lindo, importante. Dar alegría a tanta gente es muy especial. Trabajando con dedicación y disciplina, además del conocimiento, da sus frutos”, expresó.

Sobre la posibilidad de dirigir alguna vez al FBC Melgar dijo que “no piensa en eso”, que por lo pronto buscará descansar, prepararse y lograr que Sporting Cristal sea campeón otra vez y tenga una buena participación en Copa Libertadores el 2021. “El campeonato lo dedico a mi familia, a mi esposa y a todos los que confiaron en mí”.v