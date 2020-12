Jefferson Farfán: Muchas veces la selección ha jugado bien sin Paolo y sin mí

El delantero Jefferson Farfán negó que sea una de las figuras indispensables, junto a su compañero y amigo Paolo Guerrero, para que el seleccionado tenga un mayor peso en los partidos.

“Creo que la selección en muchas oportunidades ha jugado sin Paolo, sin mí, y ya ellos están bien,” mencionó de modo confiado.

De igual manera, expresó que tanto en la Blanquirroja, como en todo el fútbol peruano, hay “grandes jugadores” que podrían asumir estos roles cuando él y Paolo no puedan estar en un encuentro.

Y si hay una nueva figura que cabe resaltar, es Gianluca Lapadula. Su participación en la selección nacional fue calificada por Farfán como muy buena, en el programa Más vale tarde.

Consideró a Lapadula como un jugador aguerrido, “que se mueve muy bien cerca al área”. Añadió, además, que le gustó su actitud dentro del campo. “De verdad, es de los jugadores que todo equipo quiere tener,” resumió en el programa de Mathías Brivio.

El conductor del espacio nocturno también aprovechó para consultarle sobre las dificultades de Raúl Ruidíaz al momento de definir.

“Acá en Perú somos muy duros. Es un jugador que en todos sus equipos es goleador. Le va muy bien. Creo que hay que tener paciencia. Esperar que le entre la pelota para que ya se le abra el arco y pueda meter goles,” recomendó Farfán.

“Le pasa a todos los delanteros, y en algún momento yo también lo he pasado. Cuando empecé en Alianza también me pasó. Como en quince partidos no metía goles pero ni al arco iris,” recordó con buen humor.

La crisis de Alianza Lima

Sobre el descenso de Alianza Lima, Jefferson Farfán evitó llevarse por las emociones y pronunciarse como hincha, para hacer una rápida evaluación técnica como profesional del deporte rey.

“Ni opinar, porque sabes que si hablo como hincha me da mucha rabia. Como jugador, hablar es distinto”, aclaró.

“Son cosas que pasan. Le ha pasado a equipos grandes. El hincha tiene que apoyar en las buenas y en las malas. Así que, ahora Alianza va a tener que hacer de todo para volver rápido a primera,” defendió.

Sobre el club de sus amores, además, el jugador rememoró que antes de irse a Europa tuvo dos grandes campañas incluyendo un triunfo de campeonato. Asimismo, afirmó que existe una conexión especial con los hinchas blanquiazules, razón por la que siempre lo solicitan.

“Siempre digo que el sueño de volver a Alianza, ojalá sea lo más cercano posible porque es lo que quiero,” retribuyó.

Presente y futuro

En otro momento de la entrevista televisada, el crack también detalló que actualmente se viene recuperando de una lesión que tildó de complicada.

“Tuve que hacerme una limpieza en la rodilla. Gracias a Dios estoy cada vez mejor, entrenando todos los días en casa, preparándome para lo que se viene y obviamente tranquilo”, aseguró.

“Quiero jugar aquí en Sudamérica. Obviamente ya no quiero alejarme de mi familia, de mis hijos, de mi madre. Ya estuve dieciséis años fuera, bien lejos,” meditó. “Ahora disfruto mucho a mi familia, mis hijos. Fechas especiales que antes era complicado por las mismas concentraciones y viajes que tenía que hacer. Ahora he decidido estar cerca en Sudamérica”.

Sobre un acercamiento a la MLS de Estados Unidos dejó abierta la posibilidad con un “podría ser”. Sin dudas, su objetivo es permanecer dentro del continente.

Rumbo a Qatar

Sobre la siguiente fecha de Eliminatorias en la campaña para asegurar un puesto a Qatar 2022, el goleador peruano señaló que esta sería igual de dura como todas, pero con la particularidad de que no existe oponente chico.

“Ya no hay patito feo”, comentó, mientras analizaba los marcadores de los últimos enfrentamientos entre los países de la región. “Tenemos que estar concentrados e ir por los seis puntos de este partido que se nos viene”, al que afirmó que llegaría como sea.

“Te lo juro (llegó) como sea. Hasta cojo, sí llego,” señaló al entrevistador. En la misma línea, afirmó que Paolo Guerrero también tiene todas las ganas de hacerse presente.