Farfán defiende a Ruidíaz: Me sucedió en Alianza. No hacía goles ni al arcoíris

Jefferson Farfán salió en defensa de su colega Raúl Ruidíaz ante los cuestionamientos sobre su sequía goleadora con la selección peruana desde el partido amistoso con el combinado de Escocia, el pasado mes de marzo del 2018.

“En el Perú somos muy duros. Es un jugador que en su equipo es el goleador, le va muy bien. Hay que tener paciencia, esperar que entre la pelota para que se le abra el arco y pueda meter goles”, atinó en primera instancia Jefferson para Latina.

Jefferson Farfán sobre retirarse en Alianza Lima

“Lo hemos pasado todos los delanteros, yo en un momento también lo he pasado. Cuando empecé en Alianza me sucedió, como en 15 partidos no metía goles ni al arcoíris”, agregó.

Por otra parte, Farfán negó que sea una de las figuras indispensables, junto a su ‘compadre’ Paolo Guerrero, para que el cuadro Bicolor tenga mayor jerarquía en los partidos.

“La selección muchas veces ha jugado sin mí o Paolo. Yo creo que la selección y el entorno del fútbol peruano tiene grandes jugadores que pueden asumir ese rol cuando no estemos nosotros”, subrayó la ‘Foquita’.

“No hay patito feo. Tenemos que estar concentrados e ir por los seis puntos en estos partidos que se nos vienen (Bolivia y Venezuela). Llego como sea, Paolo también tiene todas las ganas de llegar”, manifestó Jefferson Farfán, en alusión a los próximos partidos de Eliminatorias del equipo peruano.

