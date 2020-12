Arsenal vs. Manchester City EN VIVO ONLINE se enfrentan HOY, martes 22 de diciembre, en partido por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra (Carabao Cup). El encuentro se jugará en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), con transmisión EN DIRECTO por la señal de ESPN. Además, podrás seguir todas las incidencias y goles a través de La República Deportes.

El Arsenal, decimoquinto en la clasificación de la Premier League, se enfrentará este martes al Manchester City en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Los Gunners perdieron 2-1 contra Everton y acumulan siete partidos sin ganar en el torneo inglés.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, sabe de la dificultad del partido que, no obstante, puede ser una oportunidad para iniciar la reacción. “Todo el mundo está preocupado y todo el mundo está sufriendo porque queremos mucho más. Estamos trabajando para conseguir mucho más. En el vestuario, cuando se pierden partidos de fútbol es difícil porque ellos también sufren, porque se preocupan, porque quieren más, porque el nivel de confianza empieza a desaparecer, pero la unidad está ahí”, señaló.

Por su parte, Manchester City ganó 1-0 de visita al Southampton con gol de Raheem Sterling. Los Citizens volvieron al triunfo después de dos fechas donde empataron ante Manchester United (0-0) y West Bromwich Albion (1-1).

Pep Guardiola respaldó a su exayudante en el City, Arteta, tras los malos resultados en la Premier League. “Es uno de los mejores entrenadores con los que he trabajado, por supuesto, y lo he visto directamente, por su personalidad, su compromiso, y por su amor por su club. Sin su amor por su actual club, todavía estaría aquí. Estoy bastante seguro de que le dará la vuelta y lo hará como todos esperan. A veces, cuando un club viene de una mala época, necesita tiempo. Aunque sé que en este mundo del fútbol se tiende a pensar que lo que no se necesita es tiempo”, expresó.

Arsenal vs. Manchester City: ficha del partido

Partido Arsenal vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Martes 22 de diciembre ¿Dónde? Emirates Stadium ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN

Arsenal vs. Manchester City: horarios del partido

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Arsenal vs. Manchester City: canales de transmisión

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: BandSports

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

¿Dónde seguir ONLINE el Arsenal vs. Manchester City?

Si quieres seguir en internet el Arsenal vs. Manchester City EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

