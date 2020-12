Universitario: Alberto Quintero renovó por dos temporadas con el conjunto crema

Por medio de sus redes sociales, Universitario de Deportes anunció la renovación del delantero panameño Alberto Quintero por las próximas dos temporadas. ‘Chiquitín’, quien llegó al conjunto crema en 2017, vestirá la camiseta merengue hasta el 2022. Horas antes, el conjunto Crema confirmó que el defensor Federico Alonso también se quedaría hasta el próximo año.

El panameño de 33 años se ganó el cariño del hincha merengue, sobre todo por su accionar en la final ante Sporting Cristal. Ante los celestes, Quintero marcó dos tantos en ambos play off, sin embargo, no le alcanzó para lograr la tan ansiada estrella 27. Cabe resaltar que en la actual temporada, ‘Chiquitín’ solo anotó en tres ocasiones.

Al igual que Federico Alonso y Alberto Quintero, los jugadores que seguirían en tienda crema son José Carvallo, Luis Valverde y Gerson Barreto, mientras que Nelinho Quina e Iván Santillán se encuentran negociando una posible renovación.

Por otra parte, entre los futbolistas que no continuarían están Alejandro Hohberg, Rafael Guarderas, Luis Urruti, Jonathan Dos Santos, Armando Alfageme y Donald Millán. Este último arregló volverá a vestir la camiseta de César Vallejo, club donde jugó hace cuatro años.

Federico Alonso envía mensaje

Tras perder la final ante Sporting Cristal, Ferderico Alonso se dio un tiempo para enviar un mensaje a los hinchas cremas. “El último partido no me lo podía perder. Quiero agradecerle a la gente, ellos no se merecen esto. Le tendríamos que haber dado algo más y no pudimos. Estoy orgulloso de mis compañeros que lo dejaron todo dentro del campo y contento en ese aspecto”, señaló el defensor antes de dejar la capital.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional