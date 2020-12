Presidente de la ADFP confirmó que Alianza Lima jugará en Segunda División

Arturo Sánchez, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) de la Segunda división, reveló que Agustín Lozano, mandamás de la FPF, le aseguró que hará cumplir el reglamento y que Alianza Lima jugará en la Liga 2 el próximo año. Esto debido a los constantes reclamos del conjunto blanquiazul para que le resten puntos a Carlos Stein y a la carta que enviaron para que se anule el descenso de esta temporada.

“El tema de Alianza Lima es real y jugará el próximo año en Liga 2. Más allá de los comentarios que puedan darse y el pesar que siempre existe cuando un club grande pierde la categoría, está claro que Alianza jugará en Segunda División y habrá que prepararnos para recibirlo”, aseveró en Negrini lo sabe de Radio Ovación.

Tras esto, Sánchez mencionó no se tiene pensado tocar el tema del descenso en la próxima asamblea de la Federación Peruana de Fútbol. “Hoy hablé con Agustín (Lozano) y me dijo que los reglamentos se van a cumplir. Él se mantiene firme en ese sentido y propio de ello es que este tema del descenso no está contemplado en la agenda de la asamblea que se realizará el próximo 28 de diciembre”, señaló.

“Puedo comentarles también que, para el próximo año, los clubes de Liga 2 recibirán un dinero de manera directa y, sin duda, eso ayudará muchísimo para la economía de cada institución. Este año cada equipo recibió 60.000 dólares del dinero que vino de la Conmebol y FIFA, pero en el 2021 esa cifra será mucho mayor. Y con la presencia de Alianza, este campeonato crecerá muchísimo en expectativa y en lo económico”, finalizó el presidente de la ADFP.

