El año que inició de la peor forma para Sporting Cristal terminó con una nueva estrella en el firmamento celeste. Los rimenses se vieron en la obligación de cambiar de técnico a solo unas fechas de iniciada la Fase 1. Roberto Mosquera supo conducir al equipo hasta el primer lugar del acumulado.

Enmendar sobre la marcha

Como antes se mencionó, Sporting Cristal quedó eliminado prematuramente en la Copa Libertadores 2020, donde incluso fue goleado 4-0 en un partido que pudo haber sido peor, ya que los celestes no mostraron idea de juego ni actitud.

Sumado que el equipo estaba cerca a los puestos de descenso, la dirigencia decidió tomar cartas en el asunto y buscó a un entrenador identificado con el club que pueda darle cambio al curso.

Sin miedo al castigo

Varios futbolistas de Sporting Cristal fueron detectados al romper la cuarentena en salidas nocturnas y fueron sindicados en televisión nacional como no profesionales. La dirigencia no tuvo ningún problema en separar a los malos elementos y dejar claro que no iba a tolerar la falta de compromiso.

El ejemplo que marcó el club de La Florida al dejar fuera a futbolistas que no estaban comprometidos con el objetivo pudo haberles costado caro porque algunos eran titulares; sin embargo, ante la adversidad, los bajopontinos vinieron de abajo y remontaron hasta el primer puesto de la tabla acumulada.

Estilo de juego y variantes ofensivas

El famoso estilo que había impuesto Sporting Cristal en los últimos años, algunas veces con resultados y otras no, desapareció en el 2019 e inicios de 2020. Aquel equipo que tenía la pelota y buscaba el arco se fue perdiendo.

La llegada de Mosquera y su reconocida calidad para imponer rigor táctico hizo que la ‘Máquina celeste’ reaparezca. Sin duda, este equipo no es el que golea a todos sus rivales, pero sí uno que sabe cómo encarar partidos importantes.

En los playoffs se logró apreciar a un Sporting Cristal capaz de no tener la pelota y matar a contragolpe, pero también a uno que propone juego. Desde el punto táctico no existió mejor equipo que el de Roberto Mosquera.

