Kattia Bohorquez confirmó que Alianza Lima no dejará de jugar en el 2021

Alianza Lima sigue envuelto en una dura crisis. A pesar de haber descendido en la cancha, los blanquiazules se rehúsan a aceptarlo, por lo que rumores de que no jugarían el próximo año en la Liga 2 han surgido en las últimas semanas. La administradora Kattia Bohorquez señaló que no es verdad.

“Alianza Lima va a jugar en cualquiera de las dos ligas, en ningún escenario el equipo va a dejar de jugar”, comentó Bohorquez para RPP. A su vez, explicó que así deban ir al TAS y se logre el objetivo (permanencia), en ningún escenario dejarán de jugar.

En el ámbito deportivo, el gerente Antonio Bellina está armando el plantel para cualquiera de los dos escenarios (jugar en Liga 1 o Liga 2). “Esta situación de estar entre un escenario y otro genera un cambio presupuestal”, indicó la administradora.

Precisamente, en los últimos días Bohorquez admitió que en dos oportunidades se negó a firmar la carta de anulación al descenso, pues no considera que se ajuste a la vía que determinó el club para que se aplique el reglamento.

“Para mí sería lo más fácil: irme en este momento. Pero no es propio huir en una situación compleja y crítica como la de este momento. No he presentado mi renuncia, pero mi cargo está a disposición”, sustentó la administradora de Alianza Lima.

