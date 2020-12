Horacio Calcaterra sobre pelea de Ángel Comizzo: “Si fue así, es una pena”

Durante la final entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, el técnico Ángel Comizzo protagonizó una tenso momento con el preparador de arqueros del club bajopontino. Durante varios minutos, ambos se enfrascaron en insultos y, de no ser por los demás asistentes, quienes intervinieron para calmarlos, hubiesen llegado a mayores. Finalmente el árbitro Víctor Hugo Carrillo decidió expulsarlos.

Un día después del campeonato celeste, se reveló que Comizzo azuzó a sus jugadores a “romper sin miedo” a sus rivales de Sporting Cristal, además que ya tenía rencillas con el portero Solís, lo que generó una molestia en el banquillo bajopontino y desencadenó una confrontación en la zona técnica. Ante esta versión, el volante Horacio Calcaterra comentó que, de ser verdad, sería una pena.

Mira aquí el momento de la pelea

“No me gusta hablar de los demás, yo solo hablo por los míos. Me habían comentado lo que dijo Comizzo (sobre ‘romper’ a los jugadores de Cristal), si fue así, una pena. A lo mejor fue de caliente, ojalá que haya sido por eso. Yo no lo escuché”, comentó el jugador de Sporting Cristal en conversación con el programa radial Las Voces del Fútbol.

El volante se refirió también a su compañero Jorge Cazulo, quien podría seguir una temporada más en el club Celeste. “Al ‘Piki’ lo conozco hace ocho años desde que estoy en el club. Es un ejemplo para todos, si jugaste con o contra él, sabes que es clase A. Que decida lo que lo haga feliz, siempre lo vamos a apoyar”, añadió ‘Calca’.

Finalmente comentó que tratará de convencer al defensor Omar Merlo para que se quede en Sporting Cristal. “Vamos a hacer fuerzas para que Omar (Merlo) se quede, lo vamos a tratar de convencer. Lo voy a llamar todos los días”, finalizó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional