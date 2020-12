Cinco claves del por qué Universitario perdió el título de la Liga 1 2020

La felicidad de Sporting Cristal fue la tristeza de los futbolistas de Universitario, quienes perdieron la posibilidad de sumar su estrella 27 del fútbol peruano. Tras caer en la final de la Liga 1, la pregunta surgió ¿Qué sucedió con el equipo de Ángel David Comizzo?

A continuación explicaremos lo que sucedió con el conjunto crema en la definición del torneo nacional bajo cinco aspectos: sistema de juego, cambios intrascendentes, escasez de ideas, entre otros.

Universitario de Deportes. Foto: LigaFutProf

Neutralizaron la mano de Comizzo

Durante la primera fase, el conjunto de Ángel David Comizzo se caracterizó por ser un equipo frontal de cara al pórtico rival: carrileros que pasaban al ataque de manera constante, una volante capaz de construir fútbol y una defensa férrea. Sin embargo, en la definición contra Sporting Cristal fue todo completamente diferente.

La obligación del cuadro estudiantil por ganar le jugó en contra frente a un equipo celeste que controló las acciones y supo manejar el resultado obtenido en el partido de ida de la final.

A pesar del ímpetu de sus futbolistas, mostró nuevamente problemas para resolver el sólido entramado defensivo formado por Roberto Mosquera.

Pelotazo sin ideas

Comizzo mandó su artillería pesada desde el inicio (Dos Santos, Quintero y Hohberg), pero con el correr de los minutos, Universitario terminó recurriendo al balón largo.

En varios tramos del partido, los cremas reventaron los balones y la mayoría de centros fueron rechazados por los jugadores celestes. La ‘U’ se olvidó de jugar al fútbol que practicó durante la primera etapa de la Liga 1 y simuló ser un equipo improvisado que no sabe qué hacer con el balón.

Cambios intrascendentes

Las variantes no dieron resultados para revertir el marcador. Los ingresos de Gerson Barreto, Luis Urruti, Alexander Succar y Donald Millán fueron inocuos ante el esquema de Sporting Cristal en el Estadio Nacional.

Cero creación

La escasez de ideas para generar juego le pasó factura a los cremas. A Guarderas le quedó grande el campo y no encontraron el camino para llegar con peligro al área adversaria. En la segunda mitad, Millán saltó al verde, pero no lo hizo bien y estuvo ausente. El volante no apareció cuando se le necesitó y fue un dolor de cabeza por su poca presencia.

Expulsión del DT

Cuando el compromiso entre Universitario y Sporting Cristal vivía el momento más intenso en el terreno de juego, Ángel Comizzo y uno de los asistentes de Roberto Mosquera se enfrascaron en una fuerte discusión que provocó la expulsión de ambos.

Mientras se definía al campeón del título nacional en la temporada 2020, el entrenador merengue no controló sus emociones y se enfrentó a uno de los componentes del cuerpo técnico celeste. El DT dejó solos a sus dirigidos en un momento clave del compromiso.

