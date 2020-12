Alajuelense vs. Herediano EN VIVO ONLINE se enfrentan HOY en partido por la final de vuelta del Torneo Apertura 2020 por la Liga Promerica de Costa Rica. El encuentro está programado para las 8.00 p. m. (hora de Costa Rica) y 9.00 p. m. (hora de Perú) desde el Estadio Alejandro Morera Soto con transmisión por la señal de FUTV. Además, La República Deportes te brindará el minuto a minuto y todos los goles a través de esta nota.

Con gol de Adrián Martínez, Alajuelense ganó 1-0 al Herediano y dio el primer golpe en la final del Torneo Apertura. “No soy de volver a atrás con las cosas, lo que ya fue, fue, trato de vivir el día a día y hacer mi trabajo lo mejor posible, el fútbol es así, tiene muchos momentos y hoy estoy enfocado en el trabajo y en lo que debemos hacer para estar bien para el domingo”, expresó el técnico Andrés Carevic.

En tanto, Herediano está obligado a recuperarse en casa para levantar el título. “No nos vamos a volver locos. Por perder no somos los más malos o cuando ganamos no éramos los más buenos. Aún quedan 90 minutos que queremos llevarlos a 270 y un gol cambia todo. Un gol no está pegado al techo. Vamos a corregir los errores que cometimos de aquí al domingo, tenemos la capacidad”, señaló el DT Jafet Soto.

Alajuelense vs. Herediano: ficha del partido

Partido Alajuelense vs. Herediano ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de diciembre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora de Costa Rica) - 9.00 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde? Estadio Alejandro Morera Soto ¿En qué canal? FUTV

¿A qué hora juegan Alajuelense vs. Herediano?

Si quieres ver el partido entre Alajuelense vs. Herediano de acuerdo a tu ubicación, aquí te dejamos los horarios por la final de vuelta del Torneo Apertura 2020 de la Liga Promerica de Costa Rica.

México: 8.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (lunes 21 de diciembre)

Italia: 3.00 a. m. (lunes 21 de diciembre)

Francia: 3.00 a. m. (lunes 21 de diciembre)

Alemania: 3.00 a. m. (lunes 21 de diciembre)

¿Qué canal transmitirá el partido entre Alajuelense vs. Herediano?

Para ver Alajuelense vs. Herediano EN VIVO por la final de vuelta del Apertura 2020 de la Liga Promerica tendrás que sintonizar, en Costa Rica, el siguiente canal de transmisión: FUTV.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Alajuelense vs. Herediano?

Si quieres seguir en internet el Alajuelense vs. Herediano, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

