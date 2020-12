Una de las peleas de box más esperadas del año. ‘Canelo’ Álvarez vs Callum Smith se enfrentan EN VIVO este sábado 19 de diciembre desde las 10:00 p. m. (hora peruana). La pelea, que pondrá en juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tendrá como epicentro al Alamodome de San Antonio y se podrá ver desde Canal Space.

El combate tendrá una ventaja de estatura por parte del británico, quien mide 1.91 metros de altura. ‘Canelo’ Àlvarez, quien es el cuarto mexicano en ser campeón en cuatro categorías distintas, mide 1.75 metros. Esto, valorando el alcance de brazo como referente para ambos. Sobre el tema, el mexicano ha declarado a la prensa: “Sí, Smith tiene esa ventaja, obviamente, pero soy un boxeador con experiencia, así que no me preocupa. He luchado contra personas más altas, personas más bajas, por lo que realmente no me preocupa”.

Por otro lado, Callum Smith también se ha referido a esta pelea de box. “Un peleador tan bueno como él (‘Canelo’), obviamente, no me va a dejar simplemente golpear, moverme y alejarme. La pelea no va a ser tan fácil”, ha detallado el inglés, quien es el número uno del peso.

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez vs Callum Smith?

‘Canelo’ Álvarez vs Callum Smith se suben al ring este sábado 19 de diciembre en el Alamodome de San Antonio, en Estados Unidos.

Horario de la pelea de boxeo de Canelo Álvarez vs Callum Smith

México 9.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Chile: 12.00 a. m.

Argentina: 12.00 a. m.

Uruguay: 12.00 a. m.

¿Qué canal transmitirá la pelea de Canelo Álvarez vs Callum Smith?

México: TUDN y TV Azteca

España: DAZN

Estados Unidos: DAZN

Argentina: Space

Colombia: Space

Perú: Space

Chile: Space

¿Dónde ver a Canelo Álvarez vs Callum Smith EN VIVO ONLINE GRATIS?

La pelea entre ‘Canelo’ Álvarez vs Smith EN VIVO está garantizada para verla por televisión y se podrá sintonizar desde distintos canales. Si estás en México, se transmitirá por Azteca 7, TUDN y el canal Space. Si te encuentras en España, Estados Unidos o Inglaterra, podrás seguir la pelea a través de la plataforma DAZN, pero para esto, debes suscribirte.

Si te ubicas en Argentina, Colombia, Perú y Chile, podrás disfrutar la pelea en vivo por el canal Space.

¿Cómo ver Combate Space EN VIVO?

Solo tienes que sintonizar el canal Space desde el operador que utilices. En esta lista, te mostramos qué canales ver en cada empresa de telecomunicaciones.

HV TV: Canal 27 (SD)

Telecentro: Canal 40 (Analógico), Canal 405 (Digital), Canal 1032 (HD)

Cablevisión: Canal 40 (Analógico), Canal 304 (Digital/HD)

DirecTV: Canal 518 (SD), Canal 1518 (HD)

Movistar TV: Canal 604 (SD), Canal 871 (HD)

Claro TV: Canal 52 (SD), Canal 1512 (HD)

¿Qué canal es Space en DirecTV?

Si cuentas con la señal de DirecTV, podrás sintonizar la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs Callum Smith a través de los canales 518 (SD) y 1518 (HD).

¿Cómo ver Space en Argentina?

La lucha en el ring de ‘Canelo’ Álvarez vs Callum Smith se verá desde el canal 128 en Movistar TV, mientras que en los canales 518 y 1518, en DirecTV.

¿Cómo ver Space en Colombia?

La pelea de box se podrá ver por el canal 128 en Movistar TV, mientras que en los canales 518 y 1518, en DirecTV.

¿Cómo ver Space en Perú?

Esta imperdible lucha en el ring se podrá sintonizar desde el canal 128 en Movistar TV, mientras que en los canales 518 y 1518, en DirecTV.

¿Cómo ver Space en Chile?

En Chile, el canal Space se ve en el 1518. Desde allí se transmitirá en vivo la pelea de box entre el inglés y el mexicano por los títulos CMB y AMB.

¿Cómo ver Space en México?

Si quieres sintonizar la pelea entre ‘Canelo’ Álvarez vs Callum Smith desde México, podrás verla desde los canales TUDN y TV Azteca.

¿Cuál es la app del canal Space?

Si quieres ver el canal Space mediante tu dispositivo móvil, debes descargar la aplicación Space GO, que está disponible para iOs y Android y le ofrece a los clientes contenidos en cualquier momento y en cualquier lugar en idioma español y portugués.