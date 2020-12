Alianza Lima: administradora se negó a firmar la carta para anular el descenso

Tras conocerse la resolución de la Comisión de Licencias en contra de Carlos Stein (multa económica de 1 UIT), Alianza Lima envió una carta a la Federación Peruana de Fútbol con el objetivo de que anulen el descenso. Esto fue confirmado por la administradora del Equipo del Pueblo, Kattia Bohorquez, quien volvió a pronunciarse sobre este pedido que ha sido rechazado por los hinchas blanquiazules.

“No he emitido opinión sobre el pedido (de anulación del descenso) de la Junta de Acreedores. Solo hice el traslado hacia la FPF y el abogado hizo el sustento jurídico que solicitaba la Junta de Acreedores”, aclaró Bohorquez en conversación con el programa radial Fútbol como cancha.

Tras ser consultada sobre el cambio de postura del club Alianza Lima, Kattia mencionó que ella se negó a firmar esta carta en un principio. “En dos oportunidades me he negado a firmar esa carta (anulación del descenso). Considero que no se ajusta a la vía que determinó el club, la vía de Licencias, y que se ajusta a la normativa, aplicar a todos el reglamento”, añadió.

La administradora blanquiazul agregó también que pese a que la institución vive un momento complicado no piensa irse. “Para mí sería lo más fácil: irme en este momento. Pero no es propio huir en una situación compleja y crítica como la de este momento. No he presentado mi renuncia, pero mi cargo está a disposición”.

Finalmente se refirió a una supuesta denuncia de Daniel Ahmed en contra de Alianza Lima. “Daniel Ahmed ha enviado una carta. Tengo entendido que está reclamando algo que él considera injusto”, finalizó Kattia Bohorquez.

