Ahmed confesó que no demandó a Alianza Lima tras ser despedido

En los últimos días se filtró la información de que Daniel Ahmed había demandado al Club Alianza Lima porque no se habría resuelto la totalidad de su contrato que vencía a fines del 2021. Hoy, 19 de diciembre, el técnico salió a dar su versión que desmiente ese panorama.

En conversación con el portal Azul y Blanco, Ahmed indicó que no había demandado a la institución blanquiazul.

“ No he demandado a Alianza Lima. Me mandaron una carta notarial de despido y tenía la obligación de contestar esa carta. Contesté que estoy a disposición del club para cerrar mi salida en diálogo con el club. Una demanda es algo judicial, algo que está en tribunales y no hay nada de eso”, afirmó el estratega.

En otro momento no ocultó su molestia por lo que vive en la actualidad luego de desligarse del club victoriano. “No me pagaron los pasajes para que mi familia se regrese a Argentina, no me pagaron el saldo que quedó de mi sueldo. Estoy viviendo en una casa alquilada del club, eso fue lo que contesté. Cuando me sacaron me dijeron adiós y arréglate”.

Daniel Ahmed fue claro al insistir que nunca hubo una demanda, sino una conversación entre ambas partes. “Esto es un diálogo con Alianza donde doy a notar la situación en la que estoy y mis auxiliares que trabajaron en el club y no les dieron ni una respuesta y tienen su familia. Si van a los juzgados no encontrarán ninguna denuncia de nosotros. Todo es mentira”.

