Zlatan critica a Messi y asegura que vencería a King Kong en una lucha de pulsos

A lo largo de sus 39 años, el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic se ha acostumbrado a emitir polémicas y peculiares declaraciones en sus entrevistas. En la última, confesó que a su edad ya no tiene la “obligación de trabajar”, pero que sigue jugando al fútbol porque mantiene intacta “la pasión” y se ha convertido en un mejor jugador cuando cumplió 30 años. Fiel a su estilo, ‘Ibra’ aseguró que destruiría a King Kong en una lucha de pulsos.

“Tengo 39 años y con lo que he hecho ya no tengo obligación de trabajar, pero sigo teniendo pasión por lo que hago. Nunca estoy satisfecho, y siempre quiero más. No veo a muchos jugadores de mi edad que estuvieran, o estén, rindiendo como yo lo hago”, indicó el delantero con referencia al buen momento que vive con el AC Milan, club con el que alcanzó los 10 tantos en la Serie A.

“En el momento en que un jugador pasa de los 30 años es cuando empieza a bajar y lo deja. Cuando cumplí los 30 empecé a ser aún mejor”, agregó Zlatan Ibrahimovic en una entrevista para la web de la UEFA.

Sobre cuándo ponerle fin a su carrera, el sueco argumentó que seguirá jugando hasta que pueda dar algo a cambio. “No quiero tener ninguna ventaja por tener 39 años y que digan ‘hey, estás lento’ y ese tipo de cosas. No, quiero que me consideréis un jugador de clase mundial y que se me compare con todos los demás, porque entonces me motivo más”, destacó.

Ibrahimovic por encima de Messi

A Zlatan le consultaron por quién dispararía un penal decisivo si volviera a compartir vestuario con Lionel Messi, a lo que el delantero de 39 años respondió que lo haría él “al cien por cien”. “Tiraría yo porque soy el capitán de ese equipo y decido quién tira los penales. Tiraría los tres primeros y luego le dejaría uno a él, y luego tiraría los siguientes tres, y le dejaría otro”, explicó.

“Destruiría a King Kong. Cien por cien. Lo destruiría… Puedes domar a un león, pero no puedes domar a Zlatan. Es un animal diferente”, contestó Ibrahimovic cuando le hicieron preguntas relacionadas a animales.