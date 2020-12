Galván sobre la presencia de Alonso en la final: “Si pide jugar tiene que jugar”

Como parte de la historia de Universitario de Deportes y con conocimiento de ganar títulos, Carlos Galván se refirió al encuentro que el equipo de sus amores asumirá este domingo 20 frente a Sporting Cristal en la final de la Liga 1 Movistar.

El excapitán y líder del club de Ate durante casi cinco temporadas se refirió a las comparaciones que los hinchas le hacen con el defensa Federico Alonso, quien se perdió el partido de ida en la definición del campeón nacional por una lesión que lo aqueja hace tres meses.

Sin filtros, Carlos Galván, uno de los líderes del proyecto EmbajadUr Crema, aseguró que el uruguayo debería estar presente en el enfrentamiento del domingo, pues considera que en un duelo de la dimensión de una final no hay dolencias que impidan su participación.

“Siendo profesional, el fútbol me enseñó que el mejor doctor es uno mismo. Si el jugador quiere jugar tiene que jugar. Y un ejemplo es cuando me hice triple factura de nariz con Fleitas”, inició el argentino en una entrevista en Toca y Pasa, explicando lo que sucedió en la final del 2009.

“El doctor Segura me dijo que me sacará y yo le respondí que me rompí todo el año y me quiere sacar cuando faltan 10 minutos para no levantar el trofeo y dar la vuelta olímpica, ‘Te mato’, le dije y le pedí que me saque la sangre y me meta a la cancha. Y Alonso pensaría igual que yo, debería estar”, enfatizó Carlos Galván.

Es que Ángel Comizzo aseguró que por recomendación del médico de Universitario, es poco probable que Federico Alonso esté en su alineación para el encuentro ante Sporting Cristal.

