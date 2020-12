Campeón de la Copa Sudamericana 2019 sería próximo DT de Paolo Guerrero

Luego de ser eliminado de la Copa Libertadores 2020 y quedar muy rezagado en la lucha por el título del Brasileirao, Inter de Porto Alegre, de Paolo Guerrero, busca mejorar su rendimiento para el 2021. Con este objetivo en mente, el club habría cerrado el acuerdo con Miguel Ángel Ramírez, extécnico de Independiente del Valle, para reemplazar a Abel Braga en el banquillo del Colorado.

Según informó Globoesporte, el entrenador español y el presidente del Internacional, Alessandro Barcellos, tendrían todo arreglado para la siguiente temporada del campeonato brasileño. Ramírez asumiría una vez que se venza el contrato de Braga, el cual tiene vigencia hasta febrero del próximo año.

El ibérico se despidió este viernes del equipo ecuatoriano, el cual tuvo a su cargo desde las canteras hasta el primer equipo en un lapso de dos años. Su mayor éxito fue la obtención de la Copa Sudamericana 2019 luego de vencer en la final a Colón de Santa Fe.

Independiente del Valle ganó su primer título internacional con Ramírez como técnico. Foto: AFP

“Aunque no ha sido una decisión sencilla, les anuncio mi marcha de Independiente del Valle. Es un día muy importante en mi vida. Supone dejar mi casa y el lugar en el que he sido muy feliz. He dedicado mucho tiempo a discernir para llegar a esta decisión: es el momento de cerrar aquí esta bonita etapa y quedarme con los muchos y buenos recuerdos”, declaró en su despedida.

En caso de que finalmente se concrete su llegada al Inter, Ramírez ya podría contar con Guerrero, quien atraviesa las últimas etapas en el proceso de recuperación de la lesión que sufrió en agosto de este 2020, dolencia que provocó su ausencia de la selección peruana en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

