¿Cambios a la vista?: Universitario se prepara para remontar el marcador

“A la ‘U’ nunca se le puede dar por muerta”, frase que trasciende el vestuario de Universitario para calar hondo en tienda celeste, pues Roberto Mosquera -técnico de Sporting Cristal- ya lo aseguró tras celebrar una victoria en los primeros noventa minutos de una final que culmina el domingo. “Con el tercer gol no se cierra la serie, con la ‘U’ no se cierra, con los equipos grandes no se cierra...Acá no vamos a mirar por encima del hombro a un equipo con la trayectoria de la ‘U’”, dijo el DT nacional.

Y es que la superioridad futbolística plasmada por los rimenses en el Nacional no es argumento para sentirse campeones. Eso sí, llegarán a la instancia final con una ventaja difícil de revertir para los cremas .

La ‘U’ tendrá que mejorar y mucho para tener la posibilidad de pelear por el título de la Liga 1. Un resultado adverso en una final no le es ajeno a los cremas. Hubo dos escenarios similares al actual para la ‘U’. Uno de ellos, justamente, ante los rimenses, hace más de 20 años.

En 1998, Universitario se ganó el derecho de jugar el play-off por el título al lograr el Torneo Apertura. Los entonces dirigidos por Oswaldo Piazza disputaron el trofeo frente al Cristal de Franco Navarro. El partido de ida tuvo el mismo resultado (2-1), pero en la vuelta la ‘U’ logró celebrar llevando la definición a penales y alzando la copa. En el 2013 ante Real Gacilaso sucedió algo similar. Con Ángel Comizzo en la cabeza, el cuadro estudiantil perdió el primer partido, goleó en el segundo y forzó a un tercer cotejo que lo ganaría.

A mover la pizarra

Esta será una nueva historia, donde Comizzo deberá realizar variantes para obtener resultados. Mosquera renunció a la elaboración para jugar al pase largo y directo, teniendo a la pelota parada como su mejor aliado, lo cual dejó muy mal parado a los cremas.

Incluir a Federico Alonso en el once titular parece estar descartado, pues el DT argentino aseguró que es muy “difícil” que esté al 100% para el trascendental encuentro. No obstante, la ilusión de los hinchas no desmaya y el uruguayo podría ir en lugar de Diego Chávez o Aldo Corzo, quien deberá regresar a su puesto de lateral derecho.

Millán tampoco tuvo una buena noche y podría darle el pase a Urruti en la formación. Otro cambio que Comizzo analiza es la incorporación de Barco por Barreto. No obstante, queda claro que, más allá de lo futbolístico, que es importante, los cremas deberán presentar un cambio de actitud: coraje y garra, algo ausente en el partido de ida. A Cristal le basta un empate para cerrar el año con broche de oro, ¿podrá Universitario evitarlo?

