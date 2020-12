Millonarios y Once Caldas se miden EN VIVO este jueves 17 de diciembre en la semifinal de la Liguilla de la Liga BetPlay 2020. El cotejo, cuyos protagonistas buscan un cupo a la Copa Sudamericana del próximo año, se jugará en el Estadio El Campín de Bogotá desde las 7.40 p. m. (hora de Perú y Colombia).

El ganador de esta llave disputada a partido único se medirá a Deportivo Pereira, quien venció a Bucaramanga en la primera semifinal. Quien se imponga deberá enfrentarse con Deportivo Cali por el cupo a la Copa Sudamericana 2021. El más reciente choque entre el cuadro bogotano y el de Manizales terminó 5-2 a favor del primero.

¡Todos con la azul puesta! 💙⚽️Ⓜ️ ¡HOY JUEGA MILLONARIOS!



La cita es a las 7:40pm para el juego frente a Once Caldas por la semifinal de la Liguilla 2020. ¡Vamos Millonarios! 🔵⚪️ pic.twitter.com/wiAlP6Z8qH — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 17, 2020

Los azules vienen en racha: llevan 10 partidos sin perder, el último de los cuales fue su victoria 2-0 ante Boyacá Chicó. Para este duelo el técnico Alberto Gamero no tendrá disponible a Juan Carlos Pereira (lesionado). Por su parte, los albos, que clasificaron como segundos en su grupo, buscarán su mejor nivel pese a la ausencia de su goleador Roberto Ovelar, quien rescindió contrato.

Hoy juega el blanco ⚽

Semifinal de la Liguilla BetPlay Dimayor 2020

Millonarios vrs. Once Caldas 🇮🇹

🏟 El Campín

⏰ 7:40 p.m.#VamosOnce

Juntos somos #OnceCaldas 🇮🇹 pic.twitter.com/3uaJK5jCpo — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) December 17, 2020

Una alternativa para que no te pierdas la transmisión del Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO es la plataforma Tarjeta roja. La República Deportes te enseña a usarla.

¿A qué hora juega Millonarios vs. Once Caldas?

Colombia: 7.40 p. m.

Ecuador: 7.40 p. m.

Perú: 7.40 p. m.

Venezuela: 8.40 p. m.

Bolivia: 8.40 p. m.

Chile: 9.40 p. m.

Argentina: 9.40 p. m.

Uruguay: 9.40 p. m.

Paraguay: 9.40 p. m.

Brasil: 9.40 p. m.

Estados Unidos: 7.40 p. m. (ET) / 4.40 p. m. (PT)

España: 1.40 a. m. (viernes 18)

¿Qué canal transmite Millonarios vs. Once Caldas?

Colombia: Win Sports +

Internacional: Fanatiz Internacional, Bet365

¿Dónde ver Millonarios vs. Once Caldas?

En Colombia, la transmisión del partido estará a cargo de Win Sports +. Otra opción para seguir el Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO es conectarse a la plataforma Tarjeta Roja.

¿Cómo ver Millonarios vs. Once Caldas en Tarjeta Roja?

Si quieres mirar el partido en Tarjeta Roja EN VIVO, solo debes colocar el nombre de la plataforma en el buscador y presionar el primer enlace. Luego, encuentra el Millonarios vs. Once Caldas en la lista de cotejos y haz clic. En ese momento aparecerán varios links para ver el juego, selecciona cualquiera de ellos.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Si quieres disfrutar los contenidos de Tarjeta Roja por internet gratis, solo necesitas acceder a la plataforma mediante un dispositivo inteligente y así podrás ver cualquier partido de manera gratuita.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por el celular?

Puedes visualizar en tu celular los partidos de la Liga BetPlay 2020 y de otras competiciones al descargar la aplicación Tarjeta Roja directa, disponible en Google Play para varios dispositivos Android.

¿Cuál es la app de Tarjeta Roja?

La app de Tarjeta roja se llama Tarjeta Roja directa. Esta es la aplicación que podrás descargar en tu dispositivo móvil para ver partidos gratis ONLINE.

¿Qué partidos transmite Tarjeta Roja?

Tarjeta Roja transmite diversos partidos de la Liga BetPlay 2020, de varias otras competiciones de fútbol y otros deportes en el mundo. Por ejemplo, este jueves 17 puedes ver el duelo Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO.

¿Qué es Tarjeta Roja?

Tarjeta Roja es una plataforma que te permite mirar partidos de fútbol y otros deportes EN VIVO GRATIS.

