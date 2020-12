Sporting Cristal pegó primero ante Universitario

Plasmar en el campo de juego la superioridad numérica que tiene en la tabla acumulada de la Liga 1 no le fue demasiado complicado a Sporting Cristal, por lo menos no en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego.

Las finales se juegan con el cuchillo entre los dientes, bien lo saben dos equipos que en su andar se han visto dos veces las caras en este tipo de encuentros. Sin embargo, hay uno que demostró orden y que en el transcurrir de los minutos probó que su comando técnico pudo visionar el cotejo que se le venía. Los dirigidos por Roberto Mosquera renunciaron a la elaboración para convertir a los tiros de esquina en su mejor arma para generar peligro. Távara y Corozo fueron los hombres encargados de colmar de tensión el área crema, pero teniendo a un José Carvallo decidido a aguarles la fiesta en el Nacional.

Sin embargo, la insistencia terminó dándole motivos para celebrar. Centro de Corozo desde la esquina, Merlo peina el balón -ganándole a Quina- y Chávez fue el autor del primer grito de gol a los 26′.

Un tanto que golpeó a los de Ángel Comizzo, pues lejos de sacudirlos y llevarlos al camino de la paridad, la ‘U’ cayó en imprecisiones, dejando a Cristal adueñarse del balón y ser los autores de las jugadas de peligro. Hubo fricción y la presión del cuadro del Rímac obligó a Quintero a colaborar con Diego Chávez en la marca.

El cuadro estudiantil no encontraba la fórmula para resquebrajar a un cristal más fuerte que nunca. Optaron por el tiro de esquina y vaya que tampoco les fue del todo mal, pues al minuto 31 Santillán cobró y Quina de cabeza casi mete el balón en el arco rival; sin embargo, Solís estuvo atento y dejó un rebote que no fue bien aprovechado por Millán.

Reacción tardía

En el complemento, la historia no fue distinta. Los celestes salieron al campo convencidos de que tenían con qué sentenciar los primeros noventa minutos de un encuentro de 180. Es así que a penas a los 7′ apareció nuevamente Corozo para regalarnos un pase de otro partido y dejar mal parada a la defensa crema, para que Cazulo anote el segundo para los celestes.

Fue cuando el hincha crema pidió que Comizzo replanteara las cosas. No obstante, el argentino no tomó decisiones inmediatas y los errores de su equipo de cara al arco no cesaban. No obstante, tuvo a su favor que Emanuel Herrera, el goleador del torneo, no tuvo una gran noche, pues desaprovechó más de una ocasión de gol solo frente al arco de Carvallo. ¿El estado físico de Cristal? Pese a llegar con 300 minutos encima por los partidos disputados con Ayacucho, los rimenses estuvieron intactos.

La ‘U’ despertó a los 21′. Centro de Millán, Corzo toca la pelota con la cabeza y Quintero de nuca -en esta clase de partidos no importa con qué- anota el descuento. Los de Ate se pusieron a jugar, pero no les alcanzó. Cristal dio el primer golpe con autoridad, pero aún nada está dicho. Todo se define el domingo.

Síntesis

sporting cristal universitario

Reacciones

Jonathan Dos Santos, delantero de Universitario

“Nos costó la primera parte, tener la pelota y jugar bien, estuvimos imprecisos. En el segundo tiempo salimos decididos y pudimos acortar diferencias. El domingo va a ser un partido trabado”.

Gianfranco Chávez, defensa de Cristal

“El equipo está muy comprometido, estoy feliz por el gol y el triunfo, esto se lo dedico a mi abuela. Vamos a descansar y recuperarnos para llegar bien el domingo porque aún no está nada dicho”.

