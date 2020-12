Desde el 2016, el ente más importante del fútbol mundial viene premiando a los mejores jugadores del planeta de cada temporada mediante The Best FIFA Football Awards. Esta edición, que será totalmente virtual debido a la pandemia del coronavirus, se transmitirá desde Zúrich, Suiza, este jueves 17 de diciembre.

Gigantes del deporte rey son los que han desfilado la gala de los Premios The Best. Y en esta galería de fotos te contamos quiénes son.

Cristiano Ronaldo

Hasta la fecha, Cristiano Ronaldo es el futbolista que más ha ganado los Premios The Best, con dos galardones: 2016 y 2017.

Foto: FIFA

Carli Lloyd

La centrocampista estadounidense Carli Lloyd ganó el Premio The Best en el año 2016, mientras que en el 2017 quedó en segundo lugar. Es dos veces medallista de oro olímpico, dos veces campeona de la Copa Mundial Femenina de Fútbol y actualmente milita en el Sky Blue Football Club.

Foto: FIFA

Lieke Martens

La holandesa ganó el Premio The Best en el 2017. Actualmente juega como delantera en el FC Barcelona de la Primera División de España.

Foto: FIFA

Luka Modric

El mediocampista croata se hizo con el galardón en 2018, año en el que también recibió el Balón de Oro, por encima de Messi y Ronaldo. Juega en el Real Madrid desde el 2012 y es el capitán de su selección.

Marta Vieira da Silva

La atacante brasileña se llevó el Premio The Best 2018 y se proclamó mejor jugadora de la temporada. Actualmente viste la camiseta del Orlando Pride de la National Women’s Soccer League de Estados Unidos.

Foto: FIFA

Lionel Messi

No podía faltar Leo Messi en esta lista. El Premio The Best le llegó en 2019. Es capitán del FC Barcelona y de la selección argentina.

Foto: FIFA

Megan Rapinoe

La futbolista estadounidense y centrocampista del Reign FC ganó el Premio The Best en el 2019 y recibió el Balón de Oro Femenino de la temporada.