Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO ONLINE GRATIS por el primer encuentro de la semifinal de la Liguilla BetPlay 2020 HOY jueves 17 de diciembre. La transmisión por internet podrás seguirla por el canal de TV Win Sports+ a partir de las 7.40 p. m. de Colombia y Perú, desde el Estadio El Campín (Bogotá). Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO: transmisión del partido

Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO: alineaciones confirmadas

Millonarios: Moreno; Vargas, Román, Vega, Rodríguez; Arango, De Los Santos, Perlaza, Moreno; Silva y Salazar

Once Caldas: Ortíz; Correa, Payares, Gómez, Mosquera; Mejía, Rodríguez, Carreazo, Rojas; Moreno y García

Millonarios vs. Once Caldas: antesala

La República Deportes realizará una transmisión del Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Win Sports+. En el minuto a minuto encontrarás la formación confirmada de Millonarios y Once Caldas, los goles, incidencias de los futbolistas y más.

Millonarios y Once Caldas juegan este jueves el primer duelo por la semifinal de la Liguilla BetPlay Colombia 2020, en la búsqueda de un boleto a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El camino aún es amplio, pues el clasificado a la final deberá medirse contra el ganador de Bucaramanga-Pereira, y luego, si pasa esta etapa, enfrentará a Deportivo Cali en una repesca por el último cupo internacional para el fútbol cafetero.

Millonarios vs. Once Caldas: ficha del partido

Partido Millonarios vs. Once Caldas ¿Cuándo juegan? Hoy jueves 17 de diciembre ¿Dónde? Estadio El Campín (Bogotá) ¿A qué hora? 7.40 p. m. horario colombiano y peruano ¿En qué canal? Win Sports+

Millonarios vs. Once Caldas: posibles alineaciones

Millonarios: Moreno; Román, De Los Santos, Vargas, Perlaza; Silva, Vega, Moreno; Rodríguez, Arango, Salazar

DT. Alberto Gamero

Once Caldas: Ortíz; Gómez, Correa, Payares, Mosquera; Mejía, Rodríguez, Carreazo; Lemos, Moreno, García}

DT. Hubert Bodhert

Estadio: El Campín (Bogotá)

¿A qué hora juegan Millonarios vs. Once Caldas?

Si te gusta el fútbol sudamericano y estás interesado en ver Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO, en esta nota te dejamos los horarios del partido en los distintos países del continente:

Perú: 7.40 p. m.

Colombia: 7.40 p. m.

Ecuador: 7.40 p. m.

Estados Unidos: 7.40 p. m. (ET) / 4.40 p. m. (PT)

México: 6.40 p. m.

Costa Rica: 6.40 p. m.

Bolivia: 8.40 p. m.

Paraguay: 8.40 p. m.

Venezuela: 8.40 p. m.

Chile: 9.40 p. m.

Brasil: 9.40 p. m.

Argentina: 9.40 p. m.

Uruguay: 9.40 p. m.

España: 1.40 a. m. (al día siguiente)

Italia: 1.40 a. m. (al día siguiente)

Francia: 1.40 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 1.40 a. m. (al día siguiente)

¿Dónde ver Millonarios vs. Once Caldas?

El canal responsable de transmitir el partido de Millonarios vs. Once Caldas será Win Sports+, que se emite en las siguientes señales:

DirecTV Sports: canal 634 (SD/HD), Canal 1634 (HD)

Movistar: canal 497 (SD), Canal 896 (HD)

Claro TV: canal 523 (HD)

Claro TV: canal 522 (SD), Canal 1522 (HD)

Tigo Une: canal 139 (SD), Canal 239 (HD)

HV TV: canal 1002 (HD)

Movistar TV: canal 210 (HD)

Tigo Une: canal 24 (SD)

EMCALI: canal 205 (HD)

ETB: canal 388 (SD), Canal 389 (HD)

