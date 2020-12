Carlos Burga analizará descenso de Alianza Lima: “El fútbol peruano podría colapsar”

El último 28 de noviembre, por su segunda vez en su historia, Alianza Lima perdió la categoría tras perder con Sport Huancayo en la última fecha de la Fase 2 de la Liga 1. Sin embargo, el descenso de los blanquiazules aún no está 100% definido, ya que la situación podría cambiar por temas legales.

Dejando de lado un eventual reclamo ante el TAS, este jueves el congresista Ricardo Burga sorprendió al decir que el proyecto de ley que se está presentando en la Comisión de Educación, Juventud y Deportes busca suspender los procesos concursales y también evaluar el descenso del club íntimo.

“ Lo que se busca básicamente es declarar en estado de emergencia el fútbol peruano por la aguda crisis en que está , ver la posibilidad de revisar todos los actos concursales que se dan a la fecha porque no ha funcionado esto correctamente. Hoy los clubes han triplicado la deuda y en vez de ayudar han perjudicado a los clubes”, dijo el político en una entrevista con Radio Ovación.

“Hay que analizar el tema de la baja de Alianza Lima, un club que estando en Segunda División va a perjudicar al resto de equipos porque las taquillas van a ser muy reducidas. Este campeonato ha sido muy ‘sui generis’, no se han jugado todos los partidos, los equipos no han jugado en sus estadios y sin público. Además en otros países han suspendido la baja este año, así que estamos viendo eso”, agregó el parlamentario.

Ricardo Burga, quien es recordado por recibir un certero golpe en el rostro por parte del joven Carlos Ezeta tras vacar al expresidente Martín Vizcarra, resaltó que “el fútbol peruano podría colapsar”, incluso dio detalles de su reunión con miembros del Fondo Blanquiazul y de la Federación Peruana de Fútbol.

“Tuvimos una conversación bastante amigable. No se ha fijado una posición, no se ha exigido nada, solo fue un intercambio de ideas. Igual me he reunido con la gente de la ‘U’. El que me buscó inicialmente fue Universitario, no Alianza. La preocupación que tengo es el problema económico que se va a generar en Primera División, es algo que va a perjudicar a los clubes más chicos. No sé si es ilógico suspender el descenso, pero creo que las circunstancias podrían ameritarlo”, culminó el congresista.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.