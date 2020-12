Universitario vs. Sporting Cristal: el primer round

Dos viejos conocidos se volverán a ver las caras después de 22 años en el tramo final del camino hacia la gloria. Dos grandes del fútbol peruano –que curiosamente solo se han enfrentado por el título nacional en dos oportunidades– llegan a esta instancia tras superar los obstáculos que se les presentaron en el transcurso del año. Y es que la pandemia desatada por el coronavirus dejó a Universitario sin técnico.

Gregorio Pérez tuvo que dejar el buzo crema por integrar el grupo de la población vulnerable y dejó la puerta abierta para que Ángel Comizzo regrese a Ate para sumar una nueva estrella. Y es que precisamente la ‘U’ consiguió su último título nacional en el 2013 de la mano del argentino. Ojo, que no sería el único en repetir el podio, pues José Carvallo, Diego Chávez y Rafael Guarderas también fueron parte de la gran campaña del 2013.

¿Sporting Cristal? Poco antes de que nuestro país se declarara en estado de emergencia sanitaria, sacaron a Manuel Barreto de la banca, tras la temprana eliminación celeste de la Copa Libertadores. En su lugar llegó Roberto Mosquera y, con la experiencia del DT nacional, los rimenses recuperaron el estilo y el juego que los llevaron a ser el equipo con más puntos en la tabla acumulada al final de la Fase 1 y Fase 2 del torneo. Sin embargo, eso no fue suficiente para ganarse un lugar en la gran final.

La ‘U’ obtuvo el derecho tras ganar la Fase 1 o Apertura y quedar entre los dos primeros del acumulado, mientras que los del Rímac cayeron en la final de la Fase 2 ante Ayacucho y tuvieron que volver a verse las caras en las semifinales, donde se impusieron con categoría.

¿Quién llega mejor?

En esta clase de partidos, las estadísticas quedan de lado. Si bien los números nos recuerdan que Universitario no le ha podido ganar este año a Cristal (una derrota y un empate), hay que señalar que los cremas llegan a esta primera gran final con menos desgaste físico y ello podría jugar a su favor para por fin celebrar este año ante los celestes. La ‘U’ no juega desde el 30 de noviembre –fue ante Binacional– y el tiempo lo ayudó a recuperar jugadores ausentes por lesión.

Uno de ellos es el defensa uruguayo Federico Alonso, quien salió de una dura lesión tras fracturarse la clavícula y ya concentra con el resto del plantel. Su alineación en el once inicial es casi improbable, pues aún no se encuentra al 100%, pero no cabe duda de que tendrá minutos en una de las dos finales.

Por su parte, los dirigidos por Mosquera llegan hoy al Nacional con 300 minutos encima, los que tuvieron que jugar ante Ayacucho (3 partidos) para estar en la final. No obstante, el estado físico de los rimenses nunca se vio amilanado por lo que parece no le jugará en contra en la primera definición por el título de la Liga 1.

Eso sí, esta vez no podrán contar con una de sus piezas en el mediocampo. Se trata del volante ofensivo Christofer Gonzales, pues presenta un esguince que podría incluso alejarlo del cotejo del domingo.

Serán, inicialmente, 180 minutos de adrenalina que se vivirán intensamente en un coloso sin gente en las gradas, pero lleno de emociones.

La ‘U’ y Cristal darán hoy el primer paso para sumar su estrella 27 o 20, respectivamente, a sus vitrinas.

Las cifras

12 goles en 20 partidos con la camiseta de Universitario suma Jonathan Dos Santos.

20 tantos anotó Emanuel Herrera en 30 partidos defendiendo los colores de Sporting Cristal.

