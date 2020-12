Barcelona SC vs Mushuc Runa EN VIVO se miden este miércoles 16 de diciembre por la fecha 14 de la fase 2 de la LigaPro de Ecuador. Este encuentro, trascendental para las aspiraciones de los canarios por ganar esta instancia del torneo, se disputará en el Estadio Monumental Isidro Romero de Guayaquil desde las 7.00 p. m. (hora de Perú y Ecuador) y podrás verlo por Roja directa.

Cuatro partidos de esta penúltima fecha de la segunda fase se jugarán en simultáneo, todos involucrando a equipos con oportunidades de conquistar dicha etapa. Los dirigidos por Fabián Bustos son primeros en la tabla de posiciones con 25 puntos al igual que Emelec, a quien superan por diferencia de goles. El Ídolo dejó ir su ventaja en la cima tras perder 2-1 contra Aucas en la última fecha.

Del lado opuesto, el Mushuc se ubica en el puesto 15 de esta segunda ronda y lleva ocho encuentros seguidos sin conocer la victoria. El elenco de Ricardo Dillon se encuentra en la posición 12 de la tabla acumulada, a 5 puntos de la zona de descenso, la cual puede evitar si logra buenos resultados en esta fecha y ante Delfín. En su último partido ante los canarios, perdieron por 2-1.

Si quieres mirar el Barcelona SC vs. Mushuc Runa EN VIVO desde cualquier dispositivo, la plataforma de transmisiones Roja directa es una opción. Descubre aquí cómo acceder a ella.

¿A qué hora juega Barcelona SC vs. Mushuc Runa?

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

España: 1.00 a. m. (jueves 17)

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs. Mushuc Runa?

Ecuador: GOLTV Ecuador, GolTV Latinoamérica

Colombia: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica

Perú: GolTV Latinoamérica

Argentina: GolTV Latinoamérica

Chile: GolTV Latinoamérica

Uruguay: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Paraguay: GolTV Latinoamérica

México: GolTV Latinoamérica

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Español, Fanatiz USA

Internacional: GolTV Play

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Mushuc Runa?

En Ecuador y toda Latinoamérica, el partido podrá verse en directo a través de GolTV. Otra opción para disfrutar el Barcelona SC vs. Mushuc Runa EN VIVO es conectarse a la plataforma Roja directa.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Mushuc Runa en Roja directa?

Ingresa a la web de Roja directa y busca el Barcelona SC vs. Mushuc Runa en la lista de juegos.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Ver cualquier evento deportivo gratis por internet es muy fácil con Roja directa. Puedes ingresar a esta plataforma mediante la dirección rojadirectatv.tv.

¿Cómo ver Roja directa por el celular?

Si deseas mirar el Barcelona SC vs. Mushuc Runa desde un dispositivo celular, Roja directa ofrece una aplicación móvil disponible para iOS y Android. Ahí podrás ver EN VIVO los resultados de los partidos de fútbol en tiempo real. La otra alternativa es ingresar directamente a la página web.

¿Cuál es la app de Roja directa?

Roja directa fútbol es la aplicación web de Roja directa que te permitirá ver distintos partidos en vivo y gratis desde dispositivos móviles iOS O Android. Escribe su nombre en el buscador y descárgala.

Para disfrutar de una mejor experiencia, puedes ingresar a la aplicación con una conexión 4G rápida o a través de Wi-Fi de alta velocidad.

¿Qué partidos transmite Roja directa?

En el directorio de Roja directa hallarás links de transmisiones de partidos de diferentes ligas y competiciones de fútbol de América y todo el mundo, entre ellas la LigaPro de Ecuador. Además del Barcelona SC vs. Mushuc Runa, la página permitirá ver el Deportivo Cuenca vs. Emelec y el Delfín vs. LDU de Quito EN VIVO, entre otros duelos.

¿Qué es Roja directa?

Es un portal deportivo español que ofrece enlaces de transmisiones por streaming de distintas competiciones de todo el mundo EN VIVO, completamente gratis.

